El antesalista de los Cardinals de San Luis, Nolan Arenado se comunicó recientemente con el gerente general del equipo de Puerto Rico, Carlos Beltrán, para expresar su deseo de representar a la isla en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Arenado, de 34 años, nacido en Newport Beach, California, tiene ascendencia puertorriqueña por parte de su madre y su abuela. Por parte de su padre, tiene sangre cubana.

Aunque ya ha participado en dos ediciones del certamen mundialista con el equipo de Estados Unidos (2017 y 2023), podría vestir el uniforme boricua debido a una regla del torneo que indica, que un jugador puede representar a otro país en años posteriores si cumple con los criterios de elegibilidad. En el 2027, Arenado fue campeón con el conjunto estadounidense.

Beltrán confirmó la conversación con el pelotero durante la conferencia de prensa virtual el martes sobre la designación de Alex Cintrón como coach de banco para el Clásico.

“En estos días recibí una llamada de Nolan Arenado que le gustaría participar para el Clásico representando a Puerto Rico”, reveló Beltrán.

“Nosotros ahora mismo tenemos que acudir con lo que es la perisología, pero entendemos que es un gran nombre, añadiendo a Arenado”.

El gesto del estelar tercera base y ganador de 10 Guantes de Oro no pasó desapercibido para Beltrán, quien destacó la motivación emocional que impulsa el interés del jugador.

En 96 partidos de esta temporada en las Mayores, Arenado batea para .235, con 85 imparables, 43 carreras, 10 jonrones y 43 remolcadas.

El gerente general ha pronunciado repetidamente que el orgullo por el país debe ser la principal motivación de los peloteros que luzcan el uniforme de la Monoestrellada.

“Estoy bien contento. Me hubiese encantado haberlo tenido como compañero en uno de los clásicos que jugué, pero no se dio. Algo que me mencionó y que me gustó mucho escucharlo es que él quiere hacerlo por su abuela y por su mamá y eso ya yo sé que, por la parte emocionalmente, va a estar motivado y eso es algo bien importante. No es como que quiero participar. Es algo que quiero hacerlo porque lo siente en el corazón y esto está bonito”, contó el manatieño, que jugó por 20 temporadas en las Mayores.

Para el 2026, Puerto Rico albergará -desde el 6 de marzo- la primera ronda del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn con la presencia de Cuba, Canadá, Panamá y Colombia. Para la pasada edición, en Miami 2023, Yadier Molina guió al combinado boricua a los cuartos de final. Molina volverá a tomar las riendas de Puerto Rico en el 2026.

¿Se complica el cuadro interior?

La inclusión de Arenado podría reforzar aún más un cuadro interior ya repleto de talento con las figuras como Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez.

La llegada de más talento no genera una preocupación para Beltrán.

“Yo creo que se complica en el aspecto de que más talento se está añadiendo a querer participar por Puerto Rico. Yo pienso que no es complicación, es más, otros recursos que se están añadiendo a lo que queremos construir”, sostuvo.

Beltrán, que vivió la etapa de jugador en las primeras cuatro ediciones de 2006, 2009, 2013 y 2017 con dos subcampeonatos, destacó la importancia de que los jugadores colaboren y entiendan el valor del equipo por encima de la posición.

La antesala boricua podría ser defendida por Correa, que actualmente es el guardián de la tercera almohadilla con los Astros de Houston. Arenado, a su vez, podría ser lo propio tal como lo hace en San Luis.

“Entiendo también que los jugadores de alguna manera u otra tienen que buscar la manera de hacerlo funcionar ellos... Correa cuando empezó en el Clásico era shortstop y él cedió la posición a Lindor para moverse a tercera. Pienso que de alguna manera el jugador tiene que entender dónde él ve la posibilidad de ser contribución para el equipo", comentó.

El proceso hacia el róster definitivo

La gerencia de la novena se encuentra en plena construcción del róster preliminar, cuyo primer corte de 50 jugadores debe entregarse el 3 de septiembre a las Grandes Ligas del Béisbol (MLB).

La lista, dijo Beltrán, incluirá nombres de nativos, así como de jugadores de ascendencia boricua.

“Tenemos unos nombres de la lista de los 50, pero todavía estamos evaluando los jugadores que están subiendo, haciendo un análisis de estos jugadores jóvenes que probablemente nos puedan dar flexibilidad en el equipo. Todavía no hemos llegado a los 50″, aseguró.

"Tenemos a lo mejor unos 30 jugadores, que entendemos que estamos claros con ellos, pero hay un grupo probablemente de 20 jugadores que tenemos que básicamente definirlo".

Mark Vientos, de los Mets de Nueva York; Jac Caglianone, de los Royals de Kansas City; y Riley Grenne, de los Tigers de Detoit podrían figurar en el listado.

De otro lado, Beltrán aseguró que el reclutamiento de nombres como el de Correa, Báez, Enrique “Kike” Hernández, Seth Lugo y José Berríos no es complicado. La presencia de Lindor no está en duda debido a que nuevamente fue confirmado como el capitán de Puerto Rico,

“Como gerenciales, queremos poner un grupo que nos sintamos que todas las áreas están cubiertas… creo que vamos a llegar a ese punto", sentenció Beltrán.