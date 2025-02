Peoria, Arizona. Poco después de que terminara su carrera como jugador, Jerry Dipoto asistió a un partido en Wrigley Field con el exmánager de Grandes Ligas Jim Fregosi. Tras un ponche particularmente brutal de Eric Gagne, Dipoto se rió.

Fregosi inmediatamente le dio una palmada en la parte trasera de la cabeza.

“Me dijo: ‘Solo te voy a recordar hoy... Nunca olvides lo difícil que es jugar’”, recordó Dipoto. “Y creo que eso es lo que más recuerdo, y el beneficio de los que han pasado por esto es que reconocen que este es un juego realmente difícil”.

Esa lección se quedó con Dipoto mientras avanzaba en su camino hasta su trabajo actual con los Mariners de Seattle, convirtiéndose en miembro de un club exclusivo. Dipoto es uno de los cinco exjugadores de Grandes Ligas que actualmente se desempeñan como los principales ejecutivos de operaciones de béisbol de una franquicia de las mayores.

PUBLICIDAD

Dipoto, de 56 años, ha sido el presidente de operaciones de béisbol de Seattle desde el 1 de septiembre de 2021. Al igual que Dipoto, Chris Young, de 45 años, fue ascendido de gerente general a presidente de operaciones de béisbol de los Rangers de Texas el 13 de septiembre. Craig Breslow fue contratado como jefe de operaciones de béisbol de los Red Sox de Boston el 25 de octubre de 2023, y Chris Getz fue ascendido a gerente general de los White Sox de Chicago el 31 de agosto de 2023.

Buster Posey es otro exjugador que ahora dirige el andamiaje de los Giants. Fue clave para convencer a Willy Adames a firmar con el equipo este invierno. ( Jeff Chiu )

Buster Posey, de 37 años, se unió a la lista cuando el exreceptor All-Star fue contratado como presidente de operaciones de béisbol de los Gigantes de San Francisco en septiembre.

“Hay muchísimos ejecutivos increíblemente exitosos que no jugaron béisbol”, dijo Breslow, de 44 años. “No creo que sea un requisito, pero sí creo que proporciona un nivel de credibilidad y empatía, dado que he estado en todos los lados de una transacción o de una conversación que he tenido que tener con un jugador o entrenador. Y credibilidad en términos de realmente poder entender en qué están pensando los jugadores y por lo que están pasando”.

Bajo el liderazgo de Breslow, Boston utilizó una estructura contractual complicada para fichar a Alex Bregman en la agencia libre. Bregman también era buscado por los Cubs y los Tigers antes de acordar un contrato de tres años y $120 millones con los Red Sox.

San Francisco había tenido dificultades para conseguir a un agente libre de renombre antes de que el campocorto Willy Adames aceptara un contrato de siete años y $182 millones con los Giants en diciembre. Adames dijo que Posey jugó un papel fundamental en su decisión.

PUBLICIDAD

“En mi reunión con el equipo, estábamos él y yo, básicamente. Sin agente. Nadie más”, dijo Adames. “Tuvimos una conversación realmente, realmente buena, y me convenció de su plan para esta organización, de lo que quiere construir aquí en el futuro cercano”.

Jerry Dipoto es otro exjugador en el negocio directivo de una organización. Es presidente de operaciones de los Mariners de Seattle. ( Lindsey Wasson / The Associated Press )

Breslow tiene un título de Yale y Young se graduó de Princeton, por lo que estos cinco jugadores a cargo de equipos de Grandes Ligas no representan exactamente una contrarrevolución contra los graduados de la Ivy League en el béisbol.

Pero los jugadores de Grandes Ligas de hoy en día son cada vez más astutos en cuanto al lado empresarial del juego y tienen experiencia de primera mano con los datos que utilizan las oficinas centrales en sus procesos de toma de decisiones.

“Desde donde estábamos hace una década hasta donde estamos ahora, hay muchísimas oportunidades para tomar mejores decisiones con la información que tenemos”, dijo Getz, de 41 años. “Pero al estar bien familiarizado con ella ahora, el haber sido jugador solo te posiciona mejor, tu currículum es más sólido”.

Si bien una carrera en las Grandes Ligas es una ventaja de muchas maneras, también crea un conjunto único de puntos ciegos. Construir una oficina central con personas que se complementen entre sí es clave, dijo Dipoto.

“Aprendí a adaptarme en el camino a las cosas que no sabía y a confiar en personas que son más inteligentes que yo para llenar esos vacíos”, dijo, “y reconocer cuándo mi deseo de ser un buen compañero de equipo y mi deseo de querer a un buen compañero de equipo, a veces, no significan necesariamente que sea la mejor opción para esta situación”.

PUBLICIDAD

Hay varias personas más en posición de unirse al club algún día. Brandon Gomes ayudó a los Dodgers de Los Ángeles a ganar la Serie Mundial el año pasado, desempeñándose como gerente general del equipo bajo la dirección de Andrew Friedman. Ryan Garko fue ascendido a asistente del gerente general con los Tigers de Detroit en mayo. Cole Figueroa es asistente del gerente general de los Rangers.

Kevin Reese y Tim Naehring trabajan para el veterano gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, y Josh Barfield forma parte de la oficina central de Getz en los White Sox.

En cuanto a sus conversaciones con jugadores interesados en trabajar en operaciones de béisbol, Breslow dijo que esas charlas son una buena indicación del potencial de éxito.

“Se vuelve bastante claro quién tiene curiosidad, quién hace muchas preguntas”, dijo. “Quién quiere aprender por qué tomamos decisiones y no solo qué decisiones se están tomando. Esas son las personas que podrían hacer la transición”.