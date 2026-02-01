El artista urbano Yandel fue confirmado este domingo como el nuevo apoderado de los Toritos de Cayey en el béisbol Doble A.

La información fue confirmada por el presidente del Federación de Béisbol de Puerto Rico, el doctor José Quiles, a Primera Hora, luego de la reunión que celebró la liga hoy, domingo.

“Es correcto, Yandel es el nuevo apoderado de los Toritos de Cayey”, confirmó Quiles en un mensaje de texto a este diario.

De igual forma, la página oficial de los Toritos de Cayey en Facebook le dio la bienvenida al reconocido artista urbano, cuyo nombre de pila es Llandel Veguilla Malavé, en una publicación con una foto del artista y un mensaje del nuevo apoderado.

“Cayey no solo es el nombre de un equipo. Es mi ciudad, mi casa y una parte fundamental de quien yo soy”, escribió Yandel. “Este proyecto nace del respeto por la historia de los Toritos y del deseo genuino de seguir creciendo junto a nuestro pueblo, apostando al desarrollo del talento y el fortalecimiento del béisbol puertorriqueño”, agregó.

de esta forma, el reconocido reguetonero se une a un grupo de artistas que han incursionado en el mundo de los deportes, como Daddy Yankee, copropietario de los Cangrejeros de Santurce en la Liga Profesional Roberto Clemente, Ozuna, quien tomó las riendas de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional y Bad Bunny, quien también es parte de la organización que posee los derechos de los Cangrejeros de Santurce en el BSN, entre otros.

Los Toritos de Cayey es una de las franquicias más tradicionales de la pelota doble A en Puerto Rico. Tienen en su vitrina 22 campeonatos de sección y cuatro nacionales, el último de ellos en el 2022.

Fueron eliminados la pasada temporada por los Pescadores del Plata de Comerío en un séptimo y decisivo partido de la serie final seccional.