Yohandy Morales, un prospecto de los Nationals de Washington en las Grandes Ligas, cargó el martes con el premio de Jugador Más Valioso de la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La elección no sorprendió a quienes siguieron de cerca la serie de campeonato entre los Cangrejeros de Santurce y los Leones de Ponce. A lo largo de seis juegos, el infielder estadounidense de raíces cubanas bateó para .409, sacudió un cuadrangular y remolcó seis carreras en 22 turnos.

PUBLICIDAD

“Se siente increíble venir aquí a jugar. Todos me recibieron con los brazos abiertos, como si fuera de la familia. Creamos un gran vínculo e hicimos lo que teníamos que hacer. Teníamos el equipo para lograrlo y ahora somos campeones”, expresó Morales mientras sostenía el trofeo de MVP bañado en champán en el terreno del Estadio Hiram Bithorn.

“Ha sido una gran experiencia. Es mi primera vez jugando en la pelota invernal y ha sido una locura. Probablemente sea una de las experiencias más locas que he tenido jugando béisbol”, abundó.

A sus 24 años, debutó como refuerzo en la LBPRC con los Cangrejeros a mediados de diciembre y rápidamente dejó una buena impresión. El jugador de cuadro no solo sonó el madero en la final ante los Leones, sino que de inmediato se convirtió en una de las figuras principales de la alineación del dirigente venezolano Omar López.

En los 10 partidos que disputó en la temporada regular, registró un promedio de bateo de .395, con un jonrón y seis carreras impulsadas. Ese buen ritmo también lo llevó a la serie semifinal A ante los Criollos de Caguas, en la que bateó para .364 y empujó dos carreras en 22 turnos.

“Solo traté de hacer lo que pueda para embasarme y ayudar a que el equipo anotara. Hice todo lo que estaba a mi alcance para que el equipo ganara, para eso estaba aquí”, compartió Morales.

“Para decirte la verdad, el trofeo más importante fue el campeonato que ganó el equipo entero. Esto yo se lo dedico a todos los jugadores que jugaron aquí porque todo el mundo hizo su trabajo”, agregó.

PUBLICIDAD

32 Fotos Santurce celebró por todo los alto su decimoséptimo cetro en la LBPRC tras eliminar a los Leones de Ponce en seis juegos.

El importado, que se desempeñó como primera base en Santurce, fue seleccionado por los Nationals en la segunda ronda del Draft de MLB en 2023 y se ha establecido como el prospecto número 21 de la organización.

Antes de llegar a Puerto Rico, fue ascendido a Triple A con los Rochester Red Wings, donde bateó para .249, con 11 vuelacercas y 49 carreras remolcadas, en 95 encuentros. No ha sido ascendido a las Mayores, pero quizá su actuación en “La Pro” lo ayude lograr esa meta.

“Vamos a ver este año lo que pasa. Yo estoy ready. Ni sé cómo me ayuda esto, pero me he sentido muy cómodo aquí. Ahora iré a la Serie del Caribe y después directo al Spring Training. Ya habré visto muchos turnos cuando me reporte y llegaré a matar”, aseguró.

La Serie del Caribe se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México. Puerto Rico no gana el torneo desde el 2018.