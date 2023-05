Alberto “El Explosivo” Machado no ha carecido de motivación en los días previos a una pelea. Sin embargo, para el duelo contra el canadiense Steve Claggett la noche del jueves, el púgil puertorriqueño subirá con un estímulo adicional pues en juego estará su futuro en el boxeo rentado.

Machado y Claggett (34-7-2, 24 KO) disputarán el campeonato NABF del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), versión de las 140 libras.

“El ánimo es diferente en comparación de cuando tenía que bajar de peso en la semana de una pelea. El cambio ha sido del cielo a la tierra. Estoy tranquilo porque es una pelea más de las tantas que he hecho, pero para mí esta es muy importante porque me posicionará mejor en las 140 libras y me dejará saber cual será mi paso en el boxeo”, compartió Machado desde Montreal, Canadá.

El boricua detuvo la báscula en 139.6 libras, mientras que su rival marcó 139.8 libras. Machado no le incomoda pelear en la casa de Claggett.

“Al contrario, me motiva. Es un reto más para mí y demostraré que merezco estar en esta posición y que puedo hacerlo. Cuando me ofrecieron la pelea enseguida la acepté. Me voy a retar”, dijo.

El pasado diciembre, Machado noqueó a José Angulo en el octavo asalto para macar su debut en las 140 libras.

“No dejé de entrenar con mis pausas, pero nunca dejé de trabajar en el paso, la nutrición y la concentración. Todos los días voy al gimnasio con las mismos deseos de cuando no había logrado nada. Tengo la misma disciplina, el hambre de querer triunfar y nada ha cambiado. Eso fue lo que me llevó a ser campeón mundial. Uno tiene en el boxeo, pero también fuera. Eventualmente se acabará porque es un deporte que tiene grandes beneficios y riesgos”, sostuvo.

El combate entre Machado y Claggett será transmitido por la aplicación ESPN+.