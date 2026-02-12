La artista puertorriqueña Dimary Castro hará su debut como ring announcer el próximo sábado, 21 de febrero, en el Coliseo Francisco “Pancho” Deida, de Hatillo, en una cartelera organizada por Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment.

Castro cuenta con un bachillerato en Comunicación y ha lanzado 10 temas musicales en plataformas digitales. Además, ha participado en producciones como “Qué Joyitas”, “Dos Compadres y Una Yola” y obras como “El Apartamento de Molusco” y “No Te Duermas Una Noche Más”, ambas presentadas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Para mí es un honor formar parte de la familia de Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment y vivir de cerca la emoción del boxeo desde el centro del ring. Recibo esta oportunidad con gratitud y respeto por el deporte. Ser ring announcer representa un paso importante en mi carrera, y prometo ofrecer profesionalismo, pasión y una noche cargada de adrenalina”, expresó la artista en declaraciones escritas.

Esta cartelera bautizada “iTF… Es la Pelea” promete brindarles a los espectadores una noche llena de adrenalina para los amantes del boxeo. Estará en acción el invicto Christian “El Capitán” Barreto (14-0, 9 KO’s) ante Alberto “Transformer” Mercado (17-9, 4 KOs). También habrá un duelo de invictos por la medalla WBO World Class Prospects entre Kenny Romero (4-0, 3 KO’s) y Erick Matta (1-0-1).

De igual manera, verán acción el potente pegador Jordy “El Príncipe” Cardona, Ryan Enoch Rodríguez, Wiljay “Showman” De La Paz y Víctor León.

Los boletos para la velada ya están disponibles a través de PRticket.com, llamando al (787) 200-7110 o visitando las plataformas sociales de Miguel Cotto Promotions.