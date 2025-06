( The Associated Press )

Edgar Berlanga lleva nueve semanas entrenando en las montañas de Colorado como parte de su preparación para la eliminatoria por el título supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el británico Hamzah Sheeraz.

Esta es la segunda vez que el púgil puertorriqueño realiza un campamento en Colorado. La primera fue para su combate contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2, 39 KO’s) por los campeonatos supermedianos del CMB, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 14 de septiembre.

En aquel entonces, solo entrenó durante cuatro semanas en el estado, cuya altitud promedio es de 6,800 pies sobre el nivel del mar.

PUBLICIDAD

Berlanga aumentó la intensidad de su campamento porque entiende que la pelea estelar de la segunda cartelera organizada por The Ring en Nueva York y la primera en el Estadio Louis Armstrong, en Queens, programada para el 12 de julio, será la más importante de su carrera, incluso por encima de la derrota que sufrió frente a Canelo.

Una victoria sobre Sheeraz lo convertiría en el retador mandatorio al cinturón del CMB y le aseguraría su anhelada revancha contra el mexicano.

“Estoy como Rocky. Aquí en la montaña. Me encanta esto aquí porque me ayudará a poner no solo mi cuerpo más fuerte, sino también mi mente. Estoy enfocado. Mucha disciplina y trabajando duro para ganar esta pelea, porque para mí, esta pelea es más grande que la de Canelo”, expresó Berlanga en una entrevista telefónica con Primera Hora .

Aunque Canelo defenderá sus coronas ante el estadounidense Terence Crawford el 13 de septiembre, el peleador boricua de 28 años confía que se pondrá los guantes con el púgil tapatío en un futuro cercano. El pleito entre Álvarez y Crawford no incluye una cláusula de revancha en su acuerdo actual. Además, según Berlanga, Turki Alalshikh, propietario de The Ring, tiene intenciones de organizar un segundo enfrentamiento entre él y Canelo.

“Si yo gano esta pelea, yo voy a coger la revancha con Canelo 100 por ciento. Yo estaba hablando con Turki (Alalshikh) y me dijo que, si ganaba esta pelea, iba a pelear con Canelo. Esos son los planes de él”, aseguró el púgil con récord de 23-1 y 18 nocauts.

PUBLICIDAD

La primera vez que Berlanga se vio las caras con Canelo en un ring, perdió por decisión unánime. Dos jueces vieron la pelea 118-109 y el tercero 117-110, a favor de Álvarez. No fue una pelea cerrada. Al contrario, el campeón mexicano dominó al boricua de principio a fin y hasta lo envió a la lona en el tercer asalto.

Sin embargo, Berlanga sorprendió a muchos, ya que la mayoría de analistas pensaban que sería noqueado. Esa noche, sobrevivió 12 asaltos contra uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. Y el boxeador, nacido en Brooklyn, Nueva York, cree que la próxima vez que se enfrente a Canelo, será él quien domine la pelea.

“Mi mentalidad es diferente a la que tuve la primera vez que me enfrenté a Canelo, porque ahora tengo mucha experiencia. Tengo 28 años. Siento que estoy en mi mejor momento. Yo quiero llegar lejos en el boxeo, ser una superestrella y hacer la revancha con Canelo, porque sé que, si tengo un campamento más largo que el de aquella vez, le ganaré a Canelo fácil”, afirmó.

“Él (Canelo) tiró todo lo que tenía en esa pelea y yo estaba solo 50 por ciento saludable. Tuve mi brazo izquierdo lesionado durante todo el campamento. Canelo no tiene nada para mí. Si la revancha se da, voy a ganar fácil”, abundó.

14 Fotos El monarca supermediano envió al puertorriqueño a la lona en el tercer asalto de su estelar pelea en Las Vegas.

De acuerdo con datos de Compubox -un sistema computarizado de seguimiento de golpes-, Canelo conectó 201 golpes y Berlanga 119 en su primer choque. Después de eso, el boricua solo ha vuelto al ring para medirse a Jonathan “Mantequilla” González (20-1-1, 16 KO’s), a quien noqueó de forma contundente en el primer asalto el 15 de marzo.

PUBLICIDAD

Anticipa que noqueará en el primer asalto a Sheeraz

Ahora se medirá a Sheraaz (21-0-1, 17 KO’s), un rival de mayor calibre que debutará en las 168 libras tras un controvertido empate ante el dominicano Carlos Adames el 22 de febrero en un combate por el título mediano (160 libras) del CMB en Riad, Arabia Saudí.

Berlanga ve al británico como un escalón más rumbo a su revancha con Canelo, ya que piensa que lo va a despachar con un nocaut temprano, como en los comienzos de su carrera.

“(Hamzah Sheeraz) no tiene nada para mí. Le voy a enseñar al mundo que él no es nada comparado a mí. Este campamento ha sido diferente. Yo estoy comiendo mejor y estoy haciendo las cosas bien. El 12 de julio todo el mundo sabrá que yo estoy en otro nivel. Yo quiero noquearlo en el primer asalto”, comentó confiado.

La cartelera de The Ring encabezada por Berlanga se transmitirá por el servicio de streaming DAZN. Ese día, el fajardeño Subriel Matías (22-2, 22 KO’s) retará al campeón superligero (140 libras) del CMB, el dominicano Alberto Puello (24-0, 10 KO’s). También Shakur Stevenson (23-0, 11 KO’s), de padre puertorriqueño, defenderá el título ligero (135 libras) del CMB ante el mexicano William “Camarón” Zepeda (33-0, 27 KO’s).