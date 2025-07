Nueva York. Subriel Matías volvió a ser campeón, pero esta vez tuvo que demostrar que también sabe ganar sin noquear.

El puertorriqueño recuperó su lugar en la élite del boxeo al imponerse por decisión mayoritaria al dominicano Alberto “La Avispa” Puello, y coronarse como nuevo monarca de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el sábado en Queens.

Para Matías —quien ya había ostentado el cetro superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB)— el veredicto no fue una sorpresa. Estaba convencido de que había hecho el trabajo. Lo que no esperaba era que el combate llegara a la distancia y no apuntarse el triunfo por la vía rápida.

PUBLICIDAD

“No me sorprendió (la decisión) porque sé que hice el trabajo, pero yo he tenido dos derrotas por decisión, y dije: ‘Mie…’. No pude conseguir el nocaut porque es un gran peleador y goza de mi admiración”, expresó antes de abordar un vuelo de regreso a Puerto Rico.

“Lo que me sorprendió es que me llevara a la distancia”, añadió.

Matías se mostró como un rival incómodo para Puello. Aunque en varios momentos logró acorralarlo contra las cuerdas, el dominicano siempre encontró la manera de escapar. Si bien Puello pareció ganar impulso en la segunda mitad de la pelea, los jueces dieron la victoria a Matías.

El fajardeño describió a Puello como un peleador elusivo y técnico. Aun así, consiguió imponer su ritmo en varios momentos clave.

“Creo que hicimos un buen trabajo porque logré que se detuviera varias veces, que era lo que quería”, dijo.

En cuanto a la estrategia que siguió para el combate, dijo que consistió de “trabajar los planos bajos y no entrar frío”.

Se preparará para Dalton Smith

Matías (23-2, 22 nocauts) dijo estar contento con su próximo compromiso: su primera defensa del cinturón verde del CMB ante el invicto inglés Dalton Smith (18-0, 13 KO’s).

“Ahora toca entrenar fuerte. Pero ahora mismo quiero llegar a mi casa y compartir con mi familia”, dijo.

La pelea entre Matías y Smith fue anunciada el sábado, poco después de que se coronara al “Orgullo de Maternillo” como nuevo monarca. El anuncio lo hizo el consejero de la Corte Real de Arabia Saudí Turki Alalshikh, y se espera que la cartelera se celebre en otoño, en Riad.

PUBLICIDAD

“He visto un par de peleas de él (Smith). Es bueno, va a ser una buena pelea hasta donde dure”, comentó Matías, quien ahora se sentará a estudiar detenidamente a su próximo rival.

En cuanto al desenlace de la pelea entre el boricua Edgar Berlanga y el británico Hamzah Sheeraz, Matías admitió que le tomó por sorpresa, especialmente por la contundencia del resultado: un fulminante nocaut en el quinto asalto.

Con su victoria, Sheeraz se convirtió en el retador número uno al campeonato supermediano del CMB que actualmente ostenta el campeón indiscutido, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

“Me sorprendió el resultado. No te lo niego. Y más por el knockout”, expresó.

Aun así, le envió un mensaje de respaldo a su compatriota

“Espero que se reponga, vea dónde falló y que vuelva pa’ encima, que él sabe que tiene talento”, sentenció.