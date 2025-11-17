El YouTuber convertido en boxeador Jake Paul peleará contra el reciente campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua en un combate profesional el 19 de diciembre.

El combate de peso pesado, que consistirá en ocho asaltos de tres minutos, se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami y se transmitirá en vivo por Netflix.

Será la pelea más difícil hasta ahora para Paul, de 28 años, quien tiene un récord de 12-1 (7 KO’s) y peleó por última vez en junio cuando venció al excampeón de peso mediano Julio César Chávez Jr. por decisión unánime.

“Esto no es una simulación de IA. Este es el Día del Juicio. Una pelea profesional de peso pesado contra un campeón mundial de élite en su mejor momento. Cuando derrote a Anthony Joshua, toda duda desaparecerá y nadie podrá negarme la oportunidad de pelear por un título mundial. A todos mis detractores, esto es lo que querían”, señaló Paul a Netflix.

Joshua es dos veces campeón mundial y medallista de oro olímpico, pero el boxeador de 36 años no ha peleado desde que perdió contra Daniel Dubois en una pelea por el título de la FIB en septiembre de 2024.

“Jake o cualquiera puede recibir este trabajo. Sin piedad. Me tomé un tiempo y estoy regresando con un mega espectáculo. Es una gran oportunidad para mí. Te guste o no, estoy aquí para hacer números masivos, tener grandes peleas y romper todos los récords mientras me mantengo fresco, tranquilo y sereno... Estoy a punto de romper internet con la cara de Jake Paul”, señaló Joshua.