Atlanta. El youtuber convertido en boxeador de peso crucero Jake Paul y el invicto campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gervonta “Tank” Davis, acordaron pelear el 14 de noviembre en el State Farm Arena de Atlanta.

La empresa promotora de Paul, Most Valuable Promotions, y Netflix anunciaron el miércoles este inusual combate. La plataforma de streaming transmitirá la pelea en todo el mundo a sus más de 300 millones de suscriptores.

Davis, de 30 años (30-0-1, 28 KOs), campeón mundial en tres divisiones, sería la primera estrella cerca de su mejor momento en enfrentarse a Paul (12-1, 7 KOs), la celebridad en línea que se ha convertido en uno de los atletas de deportes de combate mejor pagados del mundo a pesar de nunca haber peleado con un boxeador de élite.

Netflix y Nakisa Bidarian, socio comercial de Paul, no se refirieron a la pelea como una exhibición, pero no está claro cómo los funcionarios de Georgia permitirían que el enfrentamiento se lleve a cabo como una pelea competitiva, dada la dramática diferencia de tamaño y experiencia entre los peleadores.

Paul suele pesar más de 200 libras en el ring, mientras que Davis es un campeón de las 135 que nunca ha peleado por encima de ese peso. Los peleadores no anunciaron el peso acordado ni el número de asaltos de su combate.

La pelea marcaría el regreso a Netflix para Paul, de 28 años, cuya victoria en noviembre pasado sobre Mike Tyson, de 58 años en ese entonces, atrajo a aproximadamente 108 millones de espectadores en todo el mundo.

Después de que Paul venció a un tibio Julio César Chávez Jr. por decisión a principios de este verano, ingresó al ranking de peso crucero de la AMB en el puesto número 14 , lo que lo hizo elegible para pelear por títulos mundiales.

En lugar de buscar un cinturón de peso crucero, Paul discutió recientemente una pelea con el dos veces campeón de peso pesado Anthony Joshua, un oponente más lógico en términos de tamaño y fuerza, pero cambió su enfoque al popular Davis, quien ha competido con Paul en las redes sociales durante años.

Tal vez Paul pueda buscar un plan dentro de su propia familia: su hermano mayor, Logan, pesaba 189 libras antes de pelear contra Floyd Mayweather en 155 libras en una pelea de exhibición de ocho asaltos en 2021.

Los promotores dijeron que el espectáculo vendió más de 1 millón de compras de pago por evento y recaudó más de $80 millones.

Davis ha sido anunciado por sus promotores como “el Mike Tyson moderno” debido a la frecuencia con la que ha ganado por nocaut, pero su carrera y su vida han sido inestables en 2025. Luchó para lograr un empate impactante contra Lamont Roach Jr. en su salida al ring más reciente en marzo, y fue arrestado por un cargo de violencia doméstica en Florida el mes pasado antes de que el caso de agresión menor fuera desestimado la semana pasada.

Gervonta Davis derriba a Ryan García en el segundo asalto antes de ganar la pelea por nocaut técnico en el séptimo episodio. ( The Associated Press )

Bidarian dijo que Paul y Davis son “los favoritos del público de la Generación Z y la Generación Alfa”, y que su pelea “determinará el verdadero rostro de la próxima generación del boxeo”.

“Esto no es solo una pelea, es un espectáculo que reúne a dos de las figuras más electrizantes del boxeo actual”, dijo el vicepresidente de Netflix, Brandon Riegg.