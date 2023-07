Kiria Tapia obtuvo su segunda victoria en el boxeo rentado cuando venció a Carisse Brown durante la cartelera que se llevó a cabo en el Kissimmee Civic Center en Florida durante la noche del miércoles.

La boxeadora puertorriqueña mejoró a 2-0, mientras que Brown cayó a 9-6.

“Contenta porque desde la primera pelea me están poniendo unas pruebas duras. Esta rival tenía 15 peleas, que fue fuerte, y pasamos un pequeño susto”, reaccionó Tapia al regresar a Puerto Rico.

Tapia relató que visitó la lona en el tercer asalto.

“Pude retomar y seguir el combate. Una mano entró que fue sorpresa. No la esperaba. Seguí las instrucciones de la esquina. El golpe no me puso en malas condiciones ni me lastimó. Obviamente, lo cogí con calma porque sabía que podía seguir dominando sin ser tan agresiva, pero cuidadosa”, sostuvo.

Tapia confía que su tercer compromiso ocurra en los próximos meses.

“Hay que sentarse a hablar porque hay varias carteleras en agenda, pero daremos noticias ya mismo. Pasaron cinco meses desde la primera pelea porque pasaron situaciones. Entiendo que de ahora en adelante serán más corridas para cerrar el año (2023) con dos más”, concluyó.