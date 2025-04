Todo el pueblo de Villalba, en especial la niñez y la juventud, se dejaron sentir de manera contundente en la plaza pública, cuando el campeón unificado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso mini mosca, Oscar Collazo, recibió la sortija especial que la OMB otorga a los campeones mundiales que realizan con éxito cinco defensas de título mundial.

Leyendas y campeones como Terence Crawford, Oscar de la Hoya, Joe Calzaghe, Juan Manuel Márquez, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Iván Calderón, entre otros han tenido el privilegio de ostentar la sortija exclusiva de la OMB.

Collazo, recibió la flamante sortija rodeado de campeones mundiales. Estos fueron el recién exaltado al Salón de la Fama Internacional de Boxeo Iván Calderón, el campeón mundial peso ligero OMB Keyshawn Davis, el campeón mundial OMB peso Junior Mosca René Santiago, los excampeones mundiales Nelson Dieppa, Alex ‘El Nene’ Sánchez y Alberto Machado, junto a un público vibrante que coreaba en todo momento “Oscar, Oscar, Oscar”.

PUBLICIDAD

La exitosa quinta defensa titular de Collazo se produjo el pasado sábado, 29 de marzo en Cancún, donde venció por la vía del nocaut en el quinto asalto al mexicano Edwin Cano, clasificado número tres por la OMB.

Para Collazo, recibir la especial distinción en su pueblo fue algo muy especial.

“Estoy agradecido con todos ustedes por el apoyo que me han dado desde el principio. A la OMB por esta gran sortija y apoyarme siempre desde mis comienzos. A los jóvenes les digo que no me miren como el mejor boxeador, mírenme como una inspiración que quiero ser hacia ustedes. Que los sueños si se pueden lograr no importa de donde eres y cuantos tropiezos puedas tener, todo lo puedes lograr con fé en Dios. Recuerden hacerles casos a sus papas, maestros. vendrán tiempos difíciles, pero luego de la tormenta sale el sol. Seguiremos haciendo historia, seguiremos dándole más gloria a Puerto Rico con el favor de Dios”, dijo Collazo.

Oscar Collazo recibe sortija de la OMB por realizar cinco defensas exitosas del título. ( Suministrada / Miguel Cotto Promotions )

Mientras, el presidente de la OMB, el licenciado Gustavo Olivieri Miranda, repasó el vínculo de Collazo con la OMB.

“El vínculo de Collazo con la OMB comienza en el 2019 cuando el maestro y ex presidente de la OMB Francisco ‘Paco’ Valcárcel lo reconoció por ganar oro en los Panamericanos y una vez debuta en el boxeo profesional, en su tercera pelea, se convierte en campeón Latino de la OMB y en solo su séptima pelea, se convierte en el primer campeón mundial de Puerto Rico en la historia en coronarse de la manera más rápida”, dijo Olivieri Miranda.

PUBLICIDAD

“Con apenas 12 peleas profesionales, Oscar Collazo ya ha realizado cinco defensas de título mundial, cinco victorias de manera impresionante. Es un héroe para la ciudad de Villalba y para nosotros es un verdadero honor tener un campeón como Collazo, que representa lo que la OMB aspira tener como campeones mundiales. No solamente un atleta extraordinario, sino, un ciudadano de bien, buen hijo, buen esposo, ejemplar en todos los sentidos. Oscar es un campeón dentro y fuera del ring”.

Oscar Collazo recibe sortija de la OMB por realizar cinco defensas exitosas del título. ( Suministrada / Miguel Cotto Promotions )

Finalmente, Héctor Soto, promotor de Cotto Promotions y H2 Entertainment también se expresó en la actividad.

“Quiero agradecer de forma especial a la OMB por apoyarnos en todo. Agradecemos a nuestros socios Oscar de la Hoya y Eddie Gómez, de Golden Boy por confiar en nosotros. Apenas este camino comienza de esta gran carrera de Collazo. Su dedicación, disciplina y deseo de ser grande es lo que lo hace tan especial y créanme que es lo más cerca que he visto en mis años en el boxeo que puede asemejarse a Miguel Cotto. Simplemente gracias a Oscar y su familia por la confianza”.