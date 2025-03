Rodeado de fotos de todos los campeones mundiales que ha tenido Puerto Rico y con el respaldo de monarcas actuales y de otras épocas, el nuevo campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el boricua René “Chulo” Santiago, recibió este lunes el cinturón que lo acredita como el monarca de las 108 libras de esa organización.

Santiago conquistó el cetro minimosca el 13 de marzo al destronar por decisión unánime al nipón Shokichi Iwata, en una cartelera celebrada en la Arena Kokugikan, de Tokio, Japón. Se convirtió en el monarca masculino de Puerto Rico número 25 que tiene la OMB y el primer boricua bajo la presidencia de Gustavo Olivieri.

“Han sido días llenos de bendiciones que he podido compartir y disfrutar con mi familia, con mis hijos, que los dejé dos semanas acá mientras fui con mi esposa a Japón”, expresó Santiago en entrevista con varios medios antes de que comenzara la actividad protocolar celebrada en la Galería de Campeones Mundiales ubicada en la rotonda del Departamento de Recreación y Deportes, en San Juan.

“Ha sido una bienvenida y un recibimiento por todos lo grande. Agradecido con la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, con su equipo de trabajo, con el municipio autónomo de mi pueblo, con la asociación recreativa de mi barrio, Punta Santiago, que hicieron todo lo posible para que este recibimiento fuera por todo lo grande”, agregó el deportista al hablar del recibimiento que le hicieron en su pueblo natal, Humacao, a su llegada al país durante el fin de semana.

El presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, saluda al nuevo monarca. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Santiago -quien ahora tiene marca de 14-4, con nueve nocauts- fue recibido en la rotonda por los exmonarcas de las 108 libras de la OMB, Alex “El Nene” Sánchez y Nelson Dieppa; y con el otrora campeón de las 105 de ese mismo ente, Wilfredo “Bimbito” Méndez.

De hecho, Sánchez recibió a Santiago con un “Ya entraste aquí”, en referencia a que dentro de poco su foto se unirá a las de los otros reyes y reinas del boxeo puertorriqueño que pueden verse en la estructura que le da la bienvenida a los visitantes al DRD.

“Ha sido un camino lleno de espinas, pero hemos sabido esquivarlas. Gracias a Dios, después de tanto esfuerzo y sacrificio lo hemos logrado”, articuló Santiago en su mensaje de agradecimiento, en el que tuvo de palabras de agradecimiento para su equipo de trabajo, sus compañeros en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, el personal de la OMB, sus amistades y familia.

“Esta victoria no es tan solo para mí, sino para el pueblo de Puerto Rico, y es más que un honor para mí unirme a esta lista grande de campeones mundiales que ha dado este pequeño país”, añadió el recién coronado monarca.

Por su parte, Olivieri se mostró animado con la victoria del humacaeño por ser el primer puertorriqueño que se proclama campeón desde que él se convirtió en presidente de la OMB en octubre de 2024 y porque el peleador representa los valores del organismo fundado en Puerto Rico por Luis Batista Salas.

“Yo estoy sumamente orgulloso. Es mi primer campeón puertorriqueño como presidente. A mí me enorgullece que sea René porque René, fíjate, es un muchachito líder comunitario, buen padre de familia, responsable, trabajador, siempre está en el gimnasio, no le dice que no a las oportunidades, se ha enfrentado a un sinnúmero de vicisitudes personales y profesionales y se sigue levantando. Salvó un show por un campeonato interino, después perdió con Bomba (el excampeón mundial puertorriqueño Jonathan “Bomba” González), después volvió y ganó. Ahora fue a Japón, a la casa del trompo, y ganó contra todos los pronósticos”, relató Olivieri.

René Santiago se acomoda aquí su nueva correa mientras Alex 'El Nene' Sánchez, Nelson Dieppa, Oscar Collazo y Wilfredo 'Bimbito' Méndez lo reciben en su cofradía de campeones. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“René, sin duda alguna, representa lo que nosotros aspiramos a tener como campeones mundiales: muchachitos que más allá del ring son ejemplos para su comunidad. El cielo es el límite para René y tiene todo nuestro apoyo”, proclamó el líder boxístico.

De igual forma, el campeón unificado de las 105 libras, Oscar Collazo, que llegó a la actividad, festejó el triunfo de su compañero peleador y manifestó que Santiago hizo una muy buena pelea en Japón.

“Yo estoy contento por René porque sé que es un muchacho que trabaja duro. Hemos compartido campamento, he guanteado con él dos veces. En este campamento que llevo, he guanteado con él varias veces, lo he ayudado. Y he visto lo mucho que ha trabajado, y la verdad es que no hay persona que se lo merece más que él porque lo ha trabajado. Y gracias a Dios se le dio”, puntualizó Collazo, que se prepara para defender sus cinturones de la OMB y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández el 29 de marzo en Cancún, México.

Campeones boricuas de la OMB

La OMB ha coronado 27 monarcas puertorriqueños: 25 hombres y dos mujeres. Esta es la lista con sus pesos.

John John Molina – 130

Héctor “Macho” Camacho – 140

José “Cagüitas” de Jesús – 108

José “Cheíto” Ruiz – 112

Orlando Fernández – 122

Rafael Del Valle – 118

Josué “Dickie” Camacho – 108

Daniel “La Cobra” Jiménez - 118 y 122

Alex “El Nene” Sánchez – 108

Samuel Fuentes – 140

Daniel Santos – 147 y 154

Nelson Dieppa – 108

Iván Calderón – 105 y 108

Miguel Cotto – 140 y 147

Carlos “El Indio” Quintana – 147

Juan Manuel “Juanma” López - 122 y 126

Román “Rocky” Martínez – 130

José “Carita” López – 115

Wilfredo Vázquez, Jr. – 122

José “Sniper” Pedraza – 135

Ángel “Tito” Acosta – 108

Wilfredo “Bimbito” Méndez – 105

Jonathan “Bomba” González – 108

Oscar Collazo – 105

René “Chulo” Santiago – 108

Mujeres