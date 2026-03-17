( Suministrada / E. Palermo )

La emoción ya se siente en la montaña. El invicto naranjiteño Abner Figueroa y el cidreño Gabriel Bernardi se enfrentaron por primera vez cara a cara de cara a su esperado combate este sábado, 21 de marzo, en el Coliseo Gelito Ortega de Naranjito.

Ambos púgiles encabezarán la cartelera “Batalla en la Montaña”, donde disputarán el vacante título Nacional de Puerto Rico en las 118 libras (peso gallo), en un combate pactado a ocho asaltos.

Figueroa (8-0, 1 KO) regresa a su pueblo tras una sólida victoria en el Coliseo Roberto Clemente, en una función liderada por la campeona mundial Amanda Serrano. El prospecto buscará mantener su invicto y continuar su ascenso en el boxeo profesional.

PUBLICIDAD

Mientras, Bernardi (7-4, 3 KOs) llega decidido a arruinar la fiesta local luego de su destacada actuación en enero pasado. El peleador de Cidra no ocultó su confianza de cara al combate.

“Venimos a dar guerra… quiero esa correa”, expresó Bernardi, quien anticipa un duelo intenso sin importar el estilo de su rival.

Por su parte, Figueroa defendió su casa con seguridad: “Estoy seguro de que saldré victorioso. Somos de Naranjito y no nos dejamos”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, José Miguel Pérez, destacó que el título en disputa honra la memoria de Sixto Escobar, primer campeón mundial puertorriqueño, quien también reinó en las 118 libras.

El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, subrayó la importancia del evento para el deporte en el municipio, resaltando el impacto de Figueroa como ejemplo para la juventud.

La cartelera también contará con la participación de la invicta Karla Dávila, conocida como “Karly Rou”, quien protagonizará el combate semiestelar.

Dávila (8-0, 2 KOs), campeona FEDELATIN de la AMB en las 122 libras, enfrentará a la nicaragüense Wendelin Cruz en un pleito a seis asaltos en las 124 libras.

“Esperen un gran show”, expresó la peleadora, quien continúa consolidándose tanto en el boxeo como en el género urbano.

El evento incluirá además el combate entre el invicto Ellison Rivera (4-0, 3 KOs) y Chris Vélez (3-1-2, 3 KOs) en las 130 libras.

También verá acción Alberto Pagán frente a Christian Soto en las 165 libras, junto a seis peleas adicionales de boxeo profesional y cuatro combates aficionados.

Las puertas del Coliseo Gelito Ortega abrirán a las 5:30 p.m., mientras que la primera pelea está pautada para las 7:00 p.m. Los boletos están disponibles a través de PRTicket.com.