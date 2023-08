Cuando Emmanuel “Manny” Rodríguez se hizo campeón de las 118 libras en el 2018, estaba convencido que era el dueño del mundo. El púgil reconoce que carecía de la disciplina y la motivación para mantenerse en la cima.

Esa fachada se derrumbó cuando perdió la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) durante un intento por unificar títulos con el japonés Naoya Inoe.

Cuatro años después, Rodríguez ve las cosas de otra manera y, por ello, está convencido que no descansará hasta que tenga en sus manos los cuatro cinturones de la división gallo.

El pasado sábado, Rodríguez recuperó la correa de la FIB gracias a que venció al nicaragüense Melvin López por decisión unánime. El boricua salió vencedor del pleito a pesar de una inflamación en la parte superior del ojo derecho que afectó su visibilidad. La misma fue causada por dos cabezazos accidentales.

“Pasé por muchas experiencias. Ahora tengo la madurez que no tuve hace cinco años. No es que (el boxeo) no me importara, sino que no tenía el mismo compromiso de ahora”, confesó Rodríguez.

¿Eres una persona distinta a la que ganó el primer campeonato mundial?

“Sí, completamente, en todos los sentidos. En lo boxístico, me ha ayudado en lo personal porque ahora me sacrifico más. Antes me acuartelaba y me escapaba. En México no hay para donde ir. No es como si estoy aburrido saco un pasaje para venir a Puerto Rico. Eso no. Hay que aguantar”, destaca el peleador que hizo su preparación para el combate contra López en México.

14 Fotos El peleador boricua se coronó campeón mundial gallo por segunda vez al derrotar vía decisión unánime a Melvin López.

Rodríguez pasó seis meses entrenando en Jiquipilco, México. De hecho, es la tercera vez que se establece en dicho país para su campo de entrenamiento.

¿Considerarías regresar a México o aplicarías en Puerto Rico esa misma disciplina?

“No cambiaría lo que está dando resultados. He visto mejores resultados con cada pelea”.

Rodríguez forma parte de los cuarto varones boricuas que ostentan una faja mundial en la actualidad. También están Subriel Matías, Jonathan “Bomba” González y Oscar “El Pupilo” Collazo. Mientras, una quinta monarca en la actualidad boricuas en el boxeo lo es la campeona absoluta Amanda “The Real Deal” Serrano.

Manny Rodríguez se convirtió en campeón gallo por segunda ocasión al derrotar por decisión unánime a Melvin López. (Showtime / Amanda Westcott) ( Suministrada )

¿Qué piensas del momento en que se encuentra el boxeo puertorriqueño?

“De los cinco actuales campeones mundiales, hay cuatro que serán sólidos. Será difícil quitarles el título. Hay otros que están subiendo, pero como todo. Será cuestión de tiempo para cuando los metan en el fuego. Peleando contra rivales que no son de su nivel, cualquiera puede lucir bien. Se sabrá el día que los prueben”.

Rodríguez insistió que su próximo objetivo es confirmar un duelo contra Alexandro Santiago, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Manny Rodríguez ahora aspira a ser monarca indiscutible en su peso. ( Alexis Cedeño )

“Ese es el que quiero, el verde. Ya dijo en una entrevista que ningún otro 118 libras le ganaba. Esto está en la olla”, concluyó haciendo referencia al color de la correa del CMB.