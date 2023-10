Emmanuel “Manny” Rodríguez, quien el pasado agosto se coronó campeón mundial por segunda ocasión, publicó en las redes sociales que no continuará su carrera en el boxeo rentado.

“Hoy es un día fuerte para mí porque he tomado la decisión de enganchar los guantes en el deporte del boxeo. Sé que para muchos es una decisión incorrecta porque pues, como todos saben, estoy pasando por el mejor momento de mi carrera en el boxeo, pero es algo que me ha costado un montón y gracias al boxeo he obtenido muchas cosas de las cuales hoy vivo agradecido de cada una de las personas que fueron parte de este desarrollo que fue de muchos años entre altas y bajas, pero al final lo logré. Son 21 años en esto y no es fácil irme de esta manera, pero no quiero esperar a perderle el amor a esto pa poder decir ya basta”, escribió Rodríguez, de 31 años.

Juan Orengo, promotor y manejador del púgil, no ofreció una reacción cuando fue abordado por este medio debido a que no tenía información al respecto.

“No he conversado con Manny. No me ha llamado”, dijo Orengo.

Manny Rodríguez ( Instagram )

Rodríguez ganó una medalla de oro en las Olimpiadas Juveniles en el 2010. Ese mismo año sufrió quemaduras en distintas parte del cuerpo durante un incidente en Vega Baja cuando unas amistades intentaron incendiar un vehículo. Después de pasar por un proceso de rehabilitación, Rodríguez debutó a nivel rentado en junio de 2012. Seis años después, venció a Paul Butler para conquistar la vacante faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), versión de las 118 libras.

El boricua perdió el título cuando cayó derrotado a manos de Naoya Inoue en mayo de 2019.

Luego de un traspié ante Reymart Gaballo y un ‘no contest’ con Gary Russell, Rodríguez regresó a la cima de la división cuando superó a Melvin López por decisión unánime para recuperar el cinturón de la FIB.

Este medio intentó sin éxito comunicarse con Rodríguez para confirmar la información.