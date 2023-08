Emmanuel “Manny” Rodríguez tiene ambiciosos planes para después del 12 de agosto.

Lo primero en la lista será cuadrar el futuro enfrentamiento contra Alexandro Santiago para unificar dos de los cuatro principales cinturones de las 118 libras.

Antes, Rodríguez deberá que conquistar la vacante faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que disputará con Melvin López (29-1, 19 KO) este sábado durante la cartelera que tendrá como escenario el MGM National Harbor en Oxon Hill, Maryland.

Si Rodríguez supera a López, el siguiente oponente lo será el mexicano Santiago, quien venció al filipino Nonito Donaire por decisión unánime por 115-113, 116-112 y 116-112 el pasado 29 de julio para quedarse con el cinturón pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

PUBLICIDAD

El boxeador puertorriqueño ya se encuentra en la ciudad sede de la función del 12 de agosto después de permanecer en Valle de Toluca, México, durante seis meses entrenando para la pelea contra López. Rodríguez aseguró que está convencido que la pelea no llegará a la distancia de 12 asaltos.

“La preparación que hice y el plan que llevo son las razones para sentirme tan confiado. Fueron seis meses y 11 días entrenando. Sé que trabajé fuerte por lo que pienso que la pelea terminará entre el séptimo y octavo asalto. No sé que traerá López, pero una de mis ventajas es que no empiezo frío”, compartió Rodríguez (21-2, 13 KO).

El púgil de 31 años explicó que su estrategia será descifrar a López en los primeros episodios para así dictaminar el ritmo.

“Ya para el cuarto asalto más o menos, sabré lo que López puede hacer. No tendrá la misma fuerza para el octavo y lo voy a descifrar. Tampoco va a cambiar el plan. El plan será que haga lo que yo quiera, acomodarlo en mi zona, hacerlo que vaya hacia atrás donde es más lento. Tengo un bien plan”, afirmó.

“Estoy en mi peak. Tengo que aprovechar una oportunidad que no puedo dejar pasar. Es ganar sí o sí. Ha sido la mejor preparación”, continuó.

La intención de Rodríguez es recuperar la faja de la FIB que perdió ante el japonés Naoya Inoue en el 2019. El boricua se hizo campeón por primera vez en 2018 cuando derrotó a Paul Butler por decisión unánime.

PUBLICIDAD

“Ganando la pelea contra López me daría más satisfacción por la mentalidad que tengo. Antes era inmaduro, me creía una estrella. Ahora siento que estoy mejor preparado porque le he metido duro. Será el doble o triple la satisfacción porque lo siguiente es unificar”, indicó.

Rodríguez es consciente que Santiago está en el horizonte, pero prefiere no mirar más allá de López.

“Desde el principio, el plan ha sido unificar. Ahora cambió un poco porque nadie pensó que Santiago le ganaría a Nonito. Por suerte Alexandro está con PBC (Premier Boxing Championship) y las negociaciones no serán complicadas. Esa pelea está en la olla, es cuestión de ganar el sábado para empezar a cocinar”, destacó.