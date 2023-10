El puertorriqueño McWilliams Arroyo reaccionó sorprendido ante la determinación del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de cancelar su participación en la pelea contra el mexicano Julio César Martínez y, además, remover el sello de campeón interino de la categoría mosca (112 libras).

Los púgiles habían acordado enfrentarse el próximo 4 de noviembre, sin embargo, la pelea fue aplazada para diciembre por razones que no han sido reveladas. Arroyo explicó que esperaba un contrato enmendado con la nueva fecha. Asimismo, indicó que solicitó un incremento en el dinero que le correspondía para compensar el atraso.

“Estaba exigiendo más dinero porque tenía que esperar un mes adicional. Nunca dije que no estaba dispuesto a pelear. El contrato que firmé está vigente hasta el 4 de noviembre”, dijo Arroyo a este medio.

La casa promotora Clase y Talento ganó la subasta para presentar el combate con una oferta de $345,000. El 10 por cierto ($34,500) sería colocado en una cuenta especial como bono para el ganador. Los restantes $310,000 fueron divididos 65% para Martínez y el restante 35% para Arroyo.

“Estaba negociando más dinero, nunca dije que no estaba dispuesto a la pelea. Llevo esperando más de dos años. Sí estaba molesto porque volvieron a cambiar la fecha. Hay un malestar. Me enviaron una carta certificada que tenía hasta el 9 de octubre para contestar, pero se me entregó el 11 de octubre. Tengo los recibos”, relató Arroyo.

El boricua sostuvo que le envió una comunicación escrita al CMB con la esperanza de que se pueda rescatar la reyerta.

“Voy a esperar si se mantiene la decisión y si me responde el CMB. La pelea siempre ha estado en mis planes. Los abogados de Miguel Cotto Promotions escribieron que debía aceptar la pelea con los mismos términos. Todavía hay tiempo porque ni siquiera ha llegado noviembre. Esperar qué decisión toma el CMB. Siempre he estado entrenando porque es la pelea que quiero”, destacó.

La esperada revancha entre Arroyo y Martínez ha pasado por varias cancelaciones.

En agosto de 2020, Martínez indicó que sufría de una infección respiratoria y, por ello, fue necesario aplazar el duelo. Luego en febrero de 2021, el púgil mexicano se lastimó una mano días antes del pesaje.

Martínez también canceló su participación del combate en junio de 2022 debido a que, presuntamente, se envenenó después de consumir salmón. Fue la tercera cancelación de Martínez por diversas razones. Aún así, el CMB ha mantenido a Martínez como campeón.

“Le han dado demasiados privilegios y no entiendo por qué mi compañía (Miguel Cotto Promotions) lo está permitiendo”, concluyó Arroyo.