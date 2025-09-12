Juan Carlos “Indio” Camacho no pudo destronar en la madrugada del viernes al campeón mosca (112 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Anthony Olascuaga, tras ser brutalmente noqueado en apenas dos asaltos.

Camacho (19-2, 8 KO’s) fue sometido a un constante ataque de Olascuaga (10-1, 7 KO’s), que incluyó distintas combinaciones de poder que lo hicieron tambalear por todo el cuadrilátero.

La poderosa ofensiva del campeón continuó hasta que el réferi Harvey Dock decidió detener el combate a los 2:26 del segundo round, al ver que el puertorriqueño no se defendió por varios segundos mientras era castigado contra las cuerdas.

Anthony Olascuaga ruthlessly finishes Juan Carlos Camacho Jr inside two rounds to cap off the first edition of The Underdog 💥 pic.twitter.com/O0ZrcspH8w — Ring Magazine (@ringmagazine) September 12, 2025

La pelea, además de ser la primera oportunidad por un título mundial del boricua firmado por Miguel Cotto Promotions, fue la estelar de la cartelera bautizada “The Underdog” de Ring Magazine. Este fue el primer evento de una serie dedicada a prospectos y peleadores con poca exposición.

También formó parte de las actividades que se llevaron a cabo en Las Vegas, Nevada, alrededor del pleito de este sábado entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terrence Crawford por el campeonato indiscutido de las 168 libras.

“Me alegra haber recibido la llamada, estaba listo. Conecté la derecha y vi que lo lastimé. Luego seguí con un uppercut y una ráfaga, y quedó tocado. Ahora quiero unificar. Tengo hambre”, expresó Olascuaga después del pleito.