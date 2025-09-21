Oscar “El Pupilo” Collazo defendió el sábado los campeonatos de peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y The Ring Magazine al vencer al filipino Jayson Vayson por nocaut técnico, luego de que la esquina del retador tirara la toalla en el séptimo asalto.

De esta forma, el monarca villalbeño mantuvo su invicto al conseguir su decimotercer triunfo y décimo nocaut como profesional. Vayson, por su parte, sufrió la segunda derrota de su carrera y ahora tiene foja de 14-2-1 y ocho nocauts.

“Me siento muy bien. Hicimos el trabajo. Veníamos por el nocaut y lucimos en grande. (Jayson Vayson) me dio un golpe bajo, pero eso fue lo único que sentí. Seguí trabajando con el plan que tenía mi esquina y logramos la parada”, dijo Collazo en un aparte con los medios después del pleito.

PUBLICIDAD

Collazo, como había expresado anteriormente, señaló que su intención es que su próximo combate sea uno unificatorio con el campeón de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Melvin Jerusalem, o con el monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Pedro Taduran.

Sin embargo, admitió que, si esto no sucede, no descarta subir a la división minimosca (108 libras).

“Queremos la unificación después de esta pelea. Si no se nos da, subimos de peso e iremos por los grandes campeones del otro peso”, declaró.

Jayson Vayson's corner STOPS the fight in round 7 ❗🤯 Was this the RIGHT decision? #CollazoVayson x #FundoraKubicki | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/443t7chlg9 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 21, 2025

La pelea entre Collazo y Vayson fue la estelar de una cartelera de Golden Boy Promotions, transmitida por DAZN, que se llevó a cabo en el Fantasy Springs de Indio, California.

En la coestelar, la estadounidense Gabriela Fundora también despachó a la canadiense Alexas Kubicki para tener los títulos de peso mosca (112 libras) de la OMB, AMB, CMB y FIB.