El entrenador Juan De León preguntó a viva voz durante el entrenamiento del lunes del campeón Oscar Collazo: “¿Oscar, qué número te doy del uno al 10?”.

Acto seguido, Collazo contestó “3″, sin dejar de pegarle a las guanteletas que azotaba.

Es meritorio recordar que la respuesta, humilde, salió de un olímpico que es campeón mundial del peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo con solo cuatro años en el profesionalismo.

Collazo entrenó el lunes rumbo a su pleito este fin de semana en Cancún, México, donde el sábado hace su quinta defensa titular, esta ante el mexicano Edwin Cano Hernández.

Y allí entrenó como si quisiera hacerse campeón por primera vez, con seriedad, volumen de trabajo y sin creerse que es un “10″ en el boxeo.

“Siempre que estamos en campamento lo cogemos bien serio, trabajando al 100, buscando las fallas que hicimos, que son pocas pero siempre hay. Siempre hay algo que corregir en cuestión de defensa, de mantener las manos siempre arriba. Un error que haga en la pelea puede costar”, dijo Collazo (11-0, 8 KO).

El orgullo de Villalba aseguró que hizo más de 100 asaltos de guanteo para el combate ante Cano Hernández, además de que ha ‘fondeado’ hasta 13 millas en la carretera para llegar al combate en óptimas condiciones, como las lució este lunes en el gimnasio.

Oscar Collazo ( Bryan Pérez / Miguel Cotto Promotions )

Cano Hernández es meritorio de una seriedad tal. El mexicano no solamente le pidió a Collazo en persona una oportunidad titular, sino que el día en que lo hizo noqueó a un rival invicto en Nicaragua ante la presencia del boricua en el ringside.

El mexicano, que tiene récord de 13-2-1 y 4 KO, se debe estar sintiendo bien luego de una buena demostración ante la presencia de Collazo.

“Llevamos 11 semanas bien trabajadas, estratégicas. Hay que ir bien a donde Cano, que es un gran rival y viene con todo. Hay que estar al 100% con cada rival”, destacó Collazo.

El mexicano ha estado esperando la oportunidad desde el año pasado, cuando el puertorriqueño optó por unificar en noviembre con Thammanoon Niyotrong.

Collazo, por su parte, está dando nuevos pasos hacia su sueño de convertirse en un campeón indiscutido en las 105 libras.

Ha pisado firme en su camino hacia la titularidad. Ha aprovechado todas sus oportunidades desde que se hizo profesional en 2021 y campeón mundial en su séptima pelea.

Su ascenso ha sido meteórico.

“Eso ha sido posible por el trabajo que he hecho. He trabajado fuerte desde aficionado, desde que debuté profesional y nos falta todavía cosas que aprender, boxeadores que enfrentar. En tan poco tiempo estamos bien adelantados en el boxeo. Gracias a Dios no ha ido bien”, afirmó Collazo.

Juan de León y Carlos Ortiz, que forman una de las esquinas de la confianza a Miguel Cotto Promotions, han entrenado a Collazo desde el principio y pulen al también llamado ‘Pupilo’ para enfrentar a Cano Hernández.

Con 28 años de edad, Collazo ha evolucionado, tanto física como mentalmente.

“Él ha cambiado completamente”, dijo Ortiz.

Y este sábado tiene ante sí a un Cano Hernández que le supera en estatura y que es un peleador “aguerrido”, según lo demostró en su última pelea. Cano Hernández tiene cuatro nocauts entre sus 13 victorias. Ha sido noqueado una sola vez.

De León espera no tener que corregir al ‘Pupilo’ y darle al final un “5″ al menos en la escala de 10.

“Del “3″ que él es, tiene un “7″ para mejorar. Cada vez va a ir aprendiendo. Aprendiendo a cómo ir con malicia, a poner presión. Cano es aguerrido, que puede poner presión, con hambre. A Oscar le va bien con esos estilos”.