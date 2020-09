A sus 31 años, José “Sniper” Pedraza ejercerá por primera vez su voto en las elecciones generales el próximo 3 de noviembre. Cuando suba al cuadrilátero el sábado en la “burbuja” del MGM Grand en Las Vegas, invitará al pueblo puertorriqueño a hacer lo mismo.

El excampeón mundial vestirá una camisa que lee “Sal a votar” durante su entrada para pelear contra el méxico-estadounidense Javier ‘El Intocable’ Molina en un combate en las 140 libras a 10 asaltos.

Pedraza se une a la campaña de artistas como Bad Bunny, Residente, Kany García, PJ Sin Suela, Daddy Yankee, entro otros, sobre la importancia del voto, en especial en la juventud.

“Básicamente, las elecciones están cerca y necesitamos un cambio para mejor. Quiero motivar a la juventud a que salgan y voten. Son el futuro. Que el cambio sea para bien y que voten inteligente. Que no voten por votar. Que vean todo lo que ha sucedido en el país y unirnos como pueblo. Ya sabemos lo que podemos hacer cuando nos unimos como pueblo”, dijo Pedraza a El Nuevo Día.

Sal a votar! Ya sabemos lo que podemos hacer juntos como pueblo. #sacalayusala #salavotar pic.twitter.com/TA1G1f9D4T — jose pedraza (@sniper_pedraza) September 17, 2020

Pedraza se refirió el movimiento de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que se movilizaron para pedir la renunciar del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares durante el verano 2019 tras la revelación de un chat de Telegram que compartía junto con exfuncionarios en el cual abundaban las burlas e insultos machistas, homofóbicos y comentarios insensibles sobre sobre distintos asuntos de interés público.

El martes, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) reportó unos 119,652 nuevos electores inscritos y 77,064 reactivados. El último día para inscribirse fue el pasado lunes. En el 2016, la cifra de nuevos inscritos fue de 178,032 y los reactivados fueron 129,054.

Pedraza espera que el próximo gobierno electo provee más ayudas a los atletas de la isla.

“Hay que salir a votar, en especial los jóvenes. Ellos son los que han vivido lo que ha pasado en los últimos cuatro años. Yo como atleta, vivido mi etapa de aficionada hasta mi carrera profesional hoy, no nos ayudan. Como atleta pensaría en un gobierno que ayude más a los atletas. Ese es mi pensar y la razón por lo me uno a este movimiento. Hay que sacar a la gente del gobierno que no vale pena”; indicó.

Pedraza (27-3 13 nocauts) se encuentra nuevamente en Las Vegas luego de haber derrotado a Mikkel LesPierre por decisión unánime en el mismo escenario el pasado 2 de julio. La pelea de la cartelera de Top Rank contra Molina se transmitirá por ESPN+.