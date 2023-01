Luego de que ayer trascendiera un video en el que se ve a la hermana de Prichard Colón confrontando a su madre con reclamos de abuso contra el exboxeador, la situación quedó resuelta con la explicación de doña Nieves Meléndez sobre los cuidados que da a su hijo y una disculpa de Natalie Colón.

“De verdad, me disculpan... perdonen por eso. Me dio mucho coraje cuando vi el video, me llené yo misma de mucha ira, porque ese no fue el propósito para nada”, expresó Natalie con relación a la divulgación del mismo en declaraciones al locutor Jorge Pabón, “Molusco”.

La situación surgió al propagarse ayer el video a través de las redes del programa “Día a día”, en el que la hermana de Prichard le reclama a su madre por la manera en que alimenta al exatleta. En las imágenes se puede ver a Prichard evidentemente conmocionado y a su madre atónita ante los gritos de Natalie.

Prichard Colón sufre las consecuencias de unos golpes mal recibidos en la cabeza en 2015 durante su pelea contra Terrell Williams, que han requerido de una serie de operaciones craneales. Desde entonces, la familia está radicada en Orlando, donde la madre se ha encargado de su bienestar.

Más tarde ayer, doña Nieves realizó una transmisión en vivo junto a Prichard en la que explicó cómo es su proceso diario con las atenciones que requiere su hijo y, específicamente, lo que habría sido el momento particular que presentó el video de su hija.

“El video viene a través de su papá, porque Natalie rápido se lo mandó a su papá, y su papá quizás lo puso”, explicó Meléndez sobre el origen de los visuales, que describió como “nada agradables”, y aclarar que el padre de Prichard y Natalie, Richard Colón, se mudó a Puerto Rico en 2021.

“Yo voy a excusar a mi hija, porque mi hija me acaba de enviar un mensaje pidiéndome perdón y llorando, porque ella sabe que lo hizo en un mal momento. Y por favor, no juzguen a mi hija y pido que perdonen a mi hija”, añadió.