Shakur Stevenson no se mortifica por lo que ocurrió en la víspera de su pelea ante Robson Conceicao el pasado septiembre. Stevenson subió a la báscula 1.6 unidades por encima del máximo permitido de 130 y, por ello, fue despojado de las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Para Stevenson (19-0, 9 KO), eso quedó en el pasado y está centrado en el compromiso ante el japonés Shuichiro Yoshino (16-0, 12 KO) durante la cartelera que tendrá como escenario el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 8 de abril.

“Uno no puede pensar tanto en eso. Para mi fue una experiencia de aprendizaje. Desde eso momento, comprendí lo que tengo que hacer. En aquel momento sentí coraje, pero ahora me muevo hacia adelante. No puedo mirar al pasado y simplemente hay dejarlo ir. Hice el peso en todas las peleas anteriores”, compartió Stevenson.

El combate contra Yoshino será eliminatorio por el cinturón de las 135 libras en el CMB. Actualmente, Davin Haney es el monarca ‘franquicia” del CMB y, a su vez, ostenta los cuatro cinturones de la división ligera.

“Tengo la oportunidad para pelear por lo que será mi tercer título mundial en tres divisiones. Me siento bien, listo, estoy concentrado y creo que la división ligera no sabe lo que viene en camino”, afirmó.

Sin embargo, Stevenson reconoció que primero debe superar a Yoshino antes de apuntar en la dirección de los principales nombres de la categoría.

“Creo Yoshino es un gran peleador. Mucha gente no lo conoce y no me darán el crédito, pero él es peligroso. Viene de vencer a Masayoshi Nakatani, quien le duró los 12 asaltos a Teófimo López y Vasyl Lomachenko necesitó de nueve asaltos para ganarle. Yoshino solamente requirió cinco para noquear a Nakatani. Entiendo que viene con hambre de ganar y no lo puedo subestimar”, destacó.

Stevenson entiende que la reyerta contra Yoshido servirá para enviar un mensaje a los demás contendientes en la división.

“Será mi primera pelea en 135 libras por ESPN, así que tendré la oportunidad de ofrecer un espectáculo para que sepan que vengo decidido a cumplir con mi trabajo”, concluyó.