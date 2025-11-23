Stephanie “La Medicina” Piñeiro derrotó el sábado por decisión unánime a la argentina Anahí “La Indiecita” Sánchez para retener el campeonato mundial interino de peso wélter (147 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

Un juez vio a la bayamonesa ganar al entregar una tarjeta con una puntuación de 100-98, mientras que los otros anotaron que se llevó el triunfo por 98-92 tras dominar con buenas combinaciones a lo largo de 10 asaltos.

De esta manera, Piñeiro mantuvo intacto su invicto en 10 peleas, con tres nocauts. Sánchez, por su parte, vio caer su marca a 26-7, con 13 de esas victorias por la vía rápida.

En otro combate de esta cartelera organizada por Universal Promotions, el estadounidense Ephraim “The Effect” Bui (11-1, 9 KO’s) noqueó de manera fulminante al bayamonés Juan “Juancito” Zayas (13-1-1, 10 KO’s)para coronarse campeón NABO de peso gallo (118 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Además, el prospecto cagüeño Jaycob “Baki” Gómez (14-0-1, 8KOs) detuvo en siete asaltos al exolímpico ecuatoriano, Luis Porozo. Abisael “El Sobrino” Cotto (10-0, 8KOs), por su parte, tuvo un gran desempeño ante el veterano Félix “La Sombra” Caraballo (13-6-2, 9KOs), al superarlo por decisión unánime. Los tres jueces anotaron 80-72.