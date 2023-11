El campeón mundial fajardeño Subriel Matías logró el sábado una impresionante victoria al arrebatarle el invicto al uzbeco Shohjahon Ergashev por nocaut técnico y salir por la puerta ancha con el campeonato mundial de peso superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en su primera defensa titular.

Ergashev noqueó a 20 de sus primeros 23 oponentes en el boxeo rentado, pero la historia fue una distinta cuando subió al ring, y se vio cara cara con Matías en el Michelob Ultra Arena, de Las Vegas.

El boricua abrumó al uzbeco por cinco asaltos con poderosas combinaciones que obligaron al entrenador, Javon “Sugar Hill” Steward, tirar la toalla antes de que sonara la campana para el sexto.

PUBLICIDAD

“Cuando yo comencé a sentir los golpes de Ergashev, en el primer asalto, supe que él no contaba con la fuerza necesaria para noquearme. Ahí fue cuando comencé a atacarlo”, explicó Matías tras el combate.

“Para mí, la clave de mi victoria no fue en el golpe en particular. Fue mi presión constante. Él me sintió y supo que yo voy de menos a más”, agregó.

Y así fue. Matías repitió la demoledora dosis que le aplicó al argentino Jeremías Ponce el pasado 25 de febrero para capturar el cinturón de las 140 libras de la FIB. Al igual que Ponce, Ergashev desvaneció en un quinto asalto completamente unilateral con ofensiva del puertorriqueño.

En el cuarto asalto, ambos tuvieron un fuerte intercambio en el último minuto, pero Matías también se llevó la mejor parte en ese entonces.

Con el triunfo, Matías mejoró su récord a 20-1 y 20 nocauts.