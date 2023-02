El boricua Subriel Matías (19-1, 19 KOs) se coronó con el título mundial vacante de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer por nocaut técnico en el quinto asalto al argentino Jeremías Ponce (30-1, 20 KOs) en The Armory.

La competitiva pelea estelar que fue televisada por Showtime, tuvo su desenlace en el quinto asalto cuando Matías envió a la lona a Ponce, y aunque este logró reincorporarse, lo hizo en mal estado.

Fue por eso que al terminar el asalto, el entrenador de Ponce, Alberto Zacarías, le informó de inmediato al árbitro Mark Nelson que detuviera el combate.

Con esta victoria, Matías se convierte en el campeón número 63 masculino de Puerto Rico y el octavo entre los puertorriqueños que han reinado en las 140 libras.

“Estoy tranquilo porque trabajé muy duro durante 10 meses para llegar a este momento, así que no tuve nada de que preocuparme”, dijo Matías tras el triunfo.

“Para serles honesto, yo quería noquearlo en el sexto round y me entrené para que la pelea no llegue más lejos de eso. Lo que sí me sorprendió fue que Ponce gastó tantos cartuchos en el primer round”, agregó.