A solo tres días de su combate por el campeonato mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el boricua Xander Zayas camina con serenidad y sin presión por las calles de Nueva York.

La ciudad de la Gran Manzana y el Theater del mítico Madison Square Garden no es escenario nuevo para el púgil puertorriqueño que peleará por octava vez en el icónico espacio. Esta vez, el sábado, se medirá al mexicano Jorge García Pérez (33-4, 26 KO’s).

A pesar de la magnitud de la reyerta, el boricua (21-0, 13 anestesiados) insiste en tratarla como una noche más.

“Lo estoy tomando como una pelea más. Una noche más en la ciudad de Nueva York. La octava vez que me trepo al cuadrilátero en el Madison. Nada más allá. No quiero meterme esa presión en la cabeza o que venga siendo una distracción. Es una pelea más. Tenemos que hacer el trabajo y ya después, siento que ahí entrará la emoción”, expresó a Primera Hora vía telefónica el púgil, de 22 años, quien llegó a la ciudad el domingo.

“Estoy emocionado y ansioso de atraparme al cuadrilátero y poner un espectáculo”, agregó.

Concentrado

Su rutina en estos días previos, indicó, se enfoca únicamente en mantener el ritmo y afinar el peso. Su campamento, que lo realizó en Florida, ya llegó a su fin.

“Ya los entrenamientos que quedan es para mantener el ritmo, sudar y bajar hacia el corte de peso”, dijo. El pesaje se celebrará el viernes.

Zayas explicó que todo el trabajo de preparación está hecho. Lo que haya que ajustar se realizará durante la marcha de la pelea. No obstante, aseguró que se trepará al ensogado con su estilo versátil que lo ha caracterizado en su corta, pero exitosa carrera.

“Todas las peleas son diferentes, pero lo que me ha funcionado siempre ha estado ahí, se ha visto. Siempre se hacen ajustes y sabemos que en esta pelea no va a ser la excepción, pero se tiene que esperar el mismo boxeo y ataque de Xander, simplemente que más elevado”, comentó.

Cero distracción

El boricua aseguró que busca estar lejos de distraerse con cualquier contenido que publique su rival a través de las redes sociales.

“Realmente no lo miro en las redes sociales. No es algo que me interesa hacer. Yo no he visto nada de lo que ya hemos estudiado y de lo que ya sabemos que podemos esperar en el combate”, dijo.

Así las cosas, se mantiene firme en la meta de conquistar la faja mundial. Si, una vez más, saborea el sabor del nocaut es una oportunidad que va a aprovechar.

“La prioridad es ganar. Estamos dispuestos y estamos preparados para hacer lo que sea necesario para obtener la victoria. Si se me da la oportunidad de un nocaut, la vamos a obtener. La vamos a aprovechar. Si no, estoy preparado para ir los 12 asaltos y dar una clínica de lo que es el boxeo de Xander”, sentenció el boricua.