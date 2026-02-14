Xander Zayas no titubeó el viernes en responder una publicación de Devin Haney, en la que volvió a insinuar que desea retarlo por los campeonatos superwélter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Tanto Devin, quien ostenta el título wélter (147 libras) de la OMB, como su padre, Bill Haney, han coqueteado con la idea de subir de división para capturar los cinturones de Zayas desde que los unificó el pasado 31 de enero tras derrotar al alemán Abass Baraou en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Xander es comida. Es un buen boxeador, pero es comida para nosotros”, aseguró Bill la semana pasada en el podcast The Boxing Line. El comediante Chente Ydrach le preguntó a Zayas por estas declaraciones el jueves en una entrevista publicada en su canal de YouTube y el campeón boricua contestó: “Yo pienso que al papá le gusta estar en el ojo público más que al mismo hijo. Después, obviamente, él tenía que salir y decir algo para no hacer lucir a su papá como un ridículo y dijo: ‘¿Xander tiene dos cinturones?’”.

“Tú sabes que yo tengo dos títulos, tú sabes que me los gané. No tienes que preguntarlo porque es obvio. Es gracioso, realmente, porque no conozco a Devin Haney, nunca he compartido y no sé cómo es su personalidad, pero, por lo que demuestra, es un payaso y un llorón. No le gusta perder. Le dieron en la cara los otros días y por poco llora. Demandó y todo”, continuó.

‘I think his dad like the sound more ( wanting the fight ) than the son - he likes being more public than the son and obviously he ( Devin ) had to come out to not make the dad look ridiculous and say he has two… pic.twitter.com/ZuNaohIW7b — 🇺🇦 Benji (@JhusLeftarm) February 13, 2026

El puertorriqueño hizo referencia a la derrota que sufrió Haney por decisión mayoritaria ante Ryan García el pasado 20 de abril de 2024. García le propinó el primer revés de su carrera con una dominante actuación, en la que lo envió a la lona en tres ocasiones.

Sin embargo, el resultado fue posteriormente convertido en “sin decisión” luego de que García diera positivo a ostarina, un anabólico que ayuda a aumentar rápidamente la masa muscular. Gracias a esto, Haney, de 27 años, mantiene su récord invicto de 33 peleas, con 15 nocauts.

“Dicen de todo, pero peleemos”, comentó Haney desde su cuenta X, antes Twitter, en un extracto de la entrevista de Chente que un usuario compartió en la red social. Al ver esto, Zayas contestó sin rodeo alguno.

“Relájate, ‘diva’. Mi enfoque es conseguir el tercer cinturón de Kelly, pero ya le dijimos a tu papá que, si eso no pasa, con gusto volveremos a poner el uno en tu récord otra vez”, afirmó el boricua, de 23 años, cuya foja es de 23-0, 13 KO’s.

Relax “Diva” my focus is getting the third belt from Kelly but we already told your DADDY if that doesn’t happen we will be happy to put the 1 back on your record again. https://t.co/UtBTDkwK0H — Xander Zayas (@XanderZayas) February 13, 2026

En una conversación con Primera Hora , Zayas reveló que ya está en conversaciones con el equipo de Josh Kelly (18-1-1, 9 KO’s) para una pelea unificatoria por los campeonatos superwélter de la OMB, la AMB y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Este último fue conquistado por el británico el pasado 31 de enero frente a Bakhram Murtazaliev.

“Nuestra pelea es más grande que la de Josh Kelly… y tú ganas más dinero. Kelly va a pelear contra el ganador de Boots (Jaron Ennis) y Vergil (Ortiz Jr.). Así que parece que tú y yo deberíamos ser los próximos”, comentó poco después Haney.