Xander Zayas y Juanmita López de Jesús firmaron un acuerdo de representación deportiva, manejo de imagen, desarrollo de marca y estrategias de mercadeo con Rimas Sports, anunció esta semana la agencia.

Zayas (22-0, 13 KO’s) viene de ganar el campeonato superwélter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en julio, mientras que López de Jesús (3-0, 2 KO’s) es considerado uno de los mejores prospectos de Latino América con apenas 19 años.

“Unirme a Rimas Sports marca el inicio de una nueva era en mi carrera. Estoy entrando a una plataforma global que entiende mi visión, mis valores y mis raíces. No solo quiero ser campeón del mundo, quiero ser un referente internacional, un atleta que trascienda fronteras y eleve el nombre de Puerto Rico y de toda América Latina en el escenario deportivo global”, expresó Zayas en declaraciones escritas.

López de Jesús, por su parte, aseguró que, con este acuerdo, siente que ahora tiene al equipo perfecto. Y es que el hijo del excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López forma parte de la cartera de Top Rank Boxing y es manejado por Peter Kahn.

“Estar con Top Rank, Peter Kahn y ahora Rimas Sports me hace sentir que poco a poco he ido armando el equipo perfecto, ese equipo con el que siempre soñé y que sé que me va a llevar lejos en este deporte. expresó Juanmita López. Me siento más motivado que nunca. El cielo es el límite, pero yo sé que, con trabajo duro y enfoque, no hay nada imposible”, indicó López de Jesús en un comunicado.

La colaboración entre Zayas, quien también es una de las caras de Top Rank Boxing; López de Jesús y Rimas Sports representa una valiosa oportunidad para impulsar su carrera desde una perspectiva integral, que va más allá del rendimiento dentro del ring.