Las lesiones de algunas de las estrellas del fútbol se acumulan de cara al Mundial del próximo mes, y Lionel Messi se suma a la lista de bajas, que ya incluía a Lamine Yamal.

Kylian Mbappé y Mohamed Salah se han recuperado de sus lesiones antes del torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Ahora la atención se centra en Messi, el astro argentino que abandonó el campo el domingo tras tocarse la parte posterior del músculo izquierdo durante un partido con el Inter de Miami en la Major League Soccer.

El incidente ocurrió durante un partido de la MLS bajo la lluvia en el Nu Stadium de Miami, donde el terreno de juego pesado ya había dificultado las condiciones. Lionel Messi había participado en el encuentro antes del susto, pero se le vio incómodo alrededor del minuto 70 y poco después hizo una señal al banquillo tras un tiro libre.

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Messi, quien no acostumbra a ser sustituido en los partidos, salió del partido frente al Filadelfia Union en el minuto 73. Ya desde el minuto 70 se había mostrado algo incómodo, hasta que hizo una señal al banquillo.

El jugador de 38 años abandonó el campo y se dirigió directamente al túnel. Sin embargo, las primeras señales no fueron del todo alarmantes. Messi salió del campo sin asistencia para caminar y no parecía cojear mucho, pero el momento en que ocurrió el incidente es suficiente para que Argentina se muestre cautelosa.

En el caso de Yamal, la nueva superestrella española, se perdió las últimas semanas de la temporada con el Barcelona debido a una lesión muscular en la pierna izquierda, pero debería estar recuperado a tiempo para jugar en el Mundial.

Otros no han tenido tanta suerte.

El delantero francés Hugo Ekitike sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en abril que podría tardar más de seis meses en curarse, lo que lo deja fuera del torneo y probablemente del inicio de la próxima temporada con el Liverpool.

Las estrellas brasileñas Rodrygo y Éder Militão están definitivamente descartados. Lo mismo le ocurre al delantero del Bayern de Múnich y de la selección alemana, Serge Gnabry, tras lesionarse el aductor durante un entrenamiento.

Jugadores y entrenadores han advertido cada vez con más frecuencia sobre el impacto de un calendario cada vez más apretado, y el Mundial ampliado llega un año después del relanzamiento del Mundial de Clubes, también de mayor tamaño. La Liga de Campeones también se ha ampliado en los últimos años.

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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, describe la exigencia a la que están sometidos los jugadores como “un accidente anunciado”.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, los jugadores se enfrentan a grandes dificultades para evitar lesiones antes del inicio del torneo.

Jugadores descartados definitivamente para el Mundial

Argentina: Joaquín Panichelli (ligamento cruzado anterior)

Brasil: Éder Militão (isquiotibiales), Rodrygo (ligamento cruzado anterior)

Inglaterra: Ben White (ligamento medial)

Francia: Hugo Ekitike (tendón de Aquiles)

Alemania: Serge Gnabry (aductor)

Países Bajos: Xavi Simons (ligamento cruzado anterior)

Estados Unidos: Cameron Carter-Vickers (tendón de Aquiles), Patrick Agyemang (tendón de Aquiles)

Jugadores a seguir

Argelia: El portero Luca Zidane, hijo del ídolo francés Zinedine Zidane, es duda tras sufrir una lesión facial en una colisión en el campo el mes pasado.

Argentina: Cristian Romero tiene una lesión en la rodilla. Aún no se ha confirmado si se perderá el Mundial, y el Tottenham no ha dado un plazo para su recuperación.

Canadá: El lateral izquierdo estrella Alphonso Davies se lesionó el isquiotibial a poco más de un mes del inicio del torneo, tras sufrir una lesión durante la derrota del Bayern de Múnich ante el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones.

Croacia: El veterano centrocampista Luka Modrić se fracturó el pómulo el mes pasado, pero regresó a jugar con el AC Milan a tiempo para el Mundial. El defensa Joško Gvardiol volvió a entrenar con el Manchester City a principios de mayo tras cuatro meses de baja por una fractura de pierna.

Marruecos: El defensa del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, está de baja por una lesión en el muslo derecho.

Estados Unidos: El centrocampista Johnny Cardoso se torció el tobillo derecho cinco semanas antes del Mundial mientras entrenaba con el Atlético de Madrid. El defensa central Chris Richards se rompi