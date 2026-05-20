La espera del Arsenal ha terminado después de décadas.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta se proclamó campeón de la Premier League por primera vez desde 2004 después de que el Manchester City empató el martes 1-1 con Bournemouth.

“Se los dije a todos... está hecho”, recalcó en las redes sociales el mediocampista Declan Rice, junto a una foto de él mismo, celebrando con sus compañeros.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

La repartición de puntos puso fin al asedio por el título del equipo dirigido por Pep Guardiola y con una fecha adicional de la temporada por disputar.

El estratega español se negó más tarde a desmentir las versiones según las cuales abandonará el club al concluir la campaña.

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El City necesitaba ganar sí o sí en el Vitality Stadium para llevar la definición hasta el domingo, en el último partido de la campaña.

Pero el empate dejó a Arsenal con una ventaja inalcanzable de cuatro puntos en la cima, con lo que acabó una espera de 22 años por el título de la máxima división del fútbol inglés.

Los hinchas de Arsenal celebraron eufóricamente fuera de su Emirates Stadium cuando se conoció el marcador.

El City amenazó con una agónica reacción en el descuento, cuando Erling Haaland anotó para nivelar el marcador, pero fue demasiado tarde para conseguir el gol de la victoria.

Junior Kroupi adelantó a Bournemouth a los 38 minutos.

Los jugadores de Mikel Arteta ahora pueden codearse junto a íconos del club de Londres como Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Ian Wright, quienes anteriormente llevaron a los Gunners a la cima del fútbol inglés.

Y este Arsenal todavía podría escribir otro glorioso capítulo al ganar la Champions League por primera vez en su historia a finales de este mes.

Pensar en el duelo del 30 de mayo contra el reinante campeón Paris Saint-Germain en Budapest puede quedar en segundo plano por ahora.

Ahora es momento de celebración y alivio para Arteta, tras terminar subcampeón de la liga durante tres temporadas consecutivas.

En 2023 y 2024, vio cómo el City de Guardiola recortó la ventaja de Arsenal para coronarse campeón. Y el año pasado dejó escapar otra oportunidad al quedar segundo detrás de Liverpool.

Una vez más, Arsenal marcó el paso durante la mayor parte de esta campaña y, pese a ver cómo su ventaja de puntos se desvanecía durante un emocionante tramo final, por fin se consagró tras una espera de décadas.

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El último Arsenal campeón fue el llamado equipo de los “Invencibles” de 2004, que bajo el mando de Arsène Wenger completó toda una campaña sin perder en la liga.

Desde entonces, Chelsea, Manchester United, Man City, Leicester y Liverpool se quedaron con el título. Esta es la primera vez desde 2017 que un equipo distinto de Man City o Liverpool se corona campeón. Es el 14to título de Arsenal.

La previa del partido quedó opacada por reportes de que Guardiola se marcharía al final de la temporada tras 10 años en el club.

El técnico catalán aspiraba a ganar el título para sumar su séptimo campeonato en Inglaterra y un segundo triplete doméstico después de conquistar la Copa de la Liga y la Copa FA en esta temporada. Pero el disparo con efecto de Kroupi dejó al City remando contra corriente.

Bournemouth desperdició más ocasiones para ampliar su ventaja, y Haaland le puso tensión al final para los aficionados de Arsenal cuando igualó en el quinto minuto del tiempo añadido.