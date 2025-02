Madrid. El hermano de Jenni Hermoso y una de sus compañeras de equipo declararon ante un juez el miércoles que se intentó presionar a la jugadora para que minimizara el beso no solicitado del expresidente de la federación española, Luis Rubiales, en la ceremonia de entrega de premios tras la final del Mundial femenina de 2023.

Rafael Hermoso dijo en el tribunal que el exentrenador de la selección nacional femenina, Jorge Vilda, le pidió que le dijera a Jenni que grabara un video junto al expresidente para mostrar que estaba de acuerdo con el beso.

Misa Rodríguez, arquera de la selección, dijo que Jenni les contó a las otras jugadoras que estaba siendo coaccionada y que no se encontraba bien después de lo sucedido.

PUBLICIDAD

Rubiales está siendo juzgado por agresión sexual por besar a Jenni Hermoso tras el Mundial ganado por España en Sídney, así como por coacción por supuestamente intentar convencer a la jugadora de apoyar su versión del beso.

Vilda y otros dos exmiembros de la federación también están siendo juzgados por coacción. Los cuatro niegan haber cometido delitos.

Jenni Hermoso dice que no consintió el beso, mientras que Rubiales afirma que fue consensuado. El beso empañó las celebraciones del título y provocó indignación en España sobre la prevalencia del sexismo en el deporte y en otras esferas.

Rafael Hermoso dijo que su hermana le contó que fue presionada varias veces por miembros de la federación española.

Jenni Hermoso se retira de un tribunal de Madrid, el lunes 3 de febrero de 2024, tras testificar en el juicio contra Luis Rubiales, el ex presidente de la Federación Española de fútbol, acusado de besar sin su consentimiento a la jugadora. (AP Foto/Manu Fernández) ( Manu Fernández )

“Medio llorando nos dijo que la estaban presionando para que se posicionara y restara importancia al hecho del beso”, dijo Rafael.

Rodríguez dijo que Jenni les habló del beso y que no sabía cómo reaccionar ante él. También mencionó que Jenni les dijo que la estaban presionando para grabar un video y minimizar el beso.

“Jenni habló con Rubiales en el avión y llegó llorando diciendo que la había presionado”, dijo Rodríguez.

Rafael Hermoso dijo que Vilda se le acercó en el avión de regreso de la final en Australia para pedirle que hablara con su hermana.

“Estábamos hablando de fútbol y del logro del equipo y de repente mencionó el beso”, dijo Rafael. “Palabras textuales me dijo ‘me manda el presi a ver si puedes decirle a tu hermana que salga en un vídeo con él para decir que el beso era consentido y quitándole toda la importancia”.

PUBLICIDAD

Rafael agregó que Vilda le dijo que las hijas de Rubiales estaban llorando y que el presidente estaba preocupado por perder su trabajo debido a lo sucedido. Dijo que Vilda le contó que ya había hablado con Jenni y que ella no había accedido a hacer el video.

“Le dije que qué había dicho mi hermana y me dijo que mi hermana no quería hacer el vídeo: ‘Si ella no quiere, no lo va a hacer’, segundo, lo que te he comentado, y tercero no la voy a convencer de algo con lo que tampoco estoy de acuerdo’”, dijo Rafael.

Rafael mencionó que sintió que Vilda amenazaba a su hermana al insinuar que las cosas no irían bien para ella en la federación si decidía no ayudar. También dijo que Vilda insinuó que Jenni les debía eso a las hijas de Rubiales y al propio presidente.

Jenni Hermoso no fue convocada al equipo nacional inmediatamente después del Mundial, con la nueva entrenadora Montse Tomé diciendo que quería proteger a la jugadora.

Rubiales aún no ha testificado y negó los cargos. Renunció bajo presión tres semanas después y fue sancionado por la FIFA por tres años. Dijo que fue víctima de una “cacería de brujas” por parte de “falsas feministas”.

Los fiscales, Hermoso y la asociación de jugadores de España quieren que Rubiales sea encarcelado durante dos años y medio, multado con 50,000 euros (51,800 dólares) por daños y prohibido de trabajar como funcionario deportivo. Quieren que los otros tres acusados sean condenados a un año y medio de prisión.

Se espera que el juicio dure al menos diez días. Rubiales asistió al primer día el lunes. El entrenador de la selección nacional masculina, Luis de la Fuente, testificó el martes.