Madrid. Han pasado casi dos años desde que Kylian Mbappé dejó el París Saint-Germain para fichar por el Real Madrid, en parte para intentar ganar la Liga de Campeones.

El capitán de Francia y el mejor club de la Liga de Campeones siguen esperando esa victoria.

Mientras tanto, el PSG levantó el trofeo de la Liga de Campeones justo después de su marcha y esta temporada ha vuelto a las semifinales.

Las últimas esperanzas de Mbappé de alzarse con su primer título europeo terminaron con la eliminación del Madrid a manos del Bayern de Múnich en los cuartos de final del miércoles.

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El Madrid está a punto de pasar una segunda temporada consecutiva sin un trofeo importante desde que incorporó a Mbappé en uno de los fichajes de más alto perfil de la historia.

Los únicos triunfos del club con Mbappé llegaron en la Supercopa de la UEFA y en la Copa Intercontinental, ambas en 2024. El Madrid no ha ganado ningún título en España desde la llegada del delantero.

La única posibilidad de ganar un trofeo esta temporada está en la Liga, pero el Madrid está a nueve puntos del líder, el Barcelona, a falta de siete jornadas.

Mbappé ha recibido algunas críticas de los aficionados a pesar de sus goles, y se espera que la presión sobre él no haga sino aumentar tras un nuevo fracaso en la Liga de Campeones.

He aquí un vistazo a cómo le ha ido al Madrid y a Mbappé durante esta rara racha sin trofeos:

Liga de Campeones

En su primer intento de ganar la Liga de Campeones con el Madrid en 2024-25, un Mbappé acostumbrándose a su nuevo equipo marcó siete goles, seis menos que los máximos goleadores. El Madrid, vigente campeón en aquel momento, fue eliminado por el Arsenal en cuartos de final.

Esta temporada, un Mbappé mucho más asentado ha vuelto a dejar los cuartos de final pero como máximo goleador con 15, a dos del récord de Cristiano Ronaldo de 17 en una sola temporada. Mbappé marcó el miércoles en la derrota por 4-3 ante el Bayern de Múnich.

Liga española

En su debut en la Liga 2024-25, Mbappé fue el máximo goleador liguero con 31 tantos, cuatro más que el barcelonista Robert Lewandowski, su más inmediato perseguidor. Pero el Madrid acabó a cuatro puntos del club catalán en la clasificación.

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Mbappé vuelve a ser el máximo goleador de la liga esta temporada con 23, dos más que Vedad Muriqi, del Mallorca. El Madrid había mantenido el ritmo del Barcelona, pero no ganó sus últimos partidos y ha perdido terreno.

Copa del Rey

El año pasado, el Madrid superó a la Real Sociedad en semifinales, pero cayó ante el Barcelona por 3-2 en la final, en la que marcó Mbappé. Esta temporada, el Madrid se vio sorprendido por el Albacete, de segunda división, en octavos de final. La eliminación se produjo justo después de que el equipo dejara a su entrenador Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa.

Supercopa de España

Mbappé marcó en la final de 2025, pero el Madrid fue arrollado por el Barcelona (5-2). El rival catalán volvió a vencer al Madrid de Mbappé (3-2) en la final de esta temporada.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.