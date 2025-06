Múnich. Cristiano Ronaldo afirmó que es casi seguro que no disputará el Mundial de Clubes, lo que supone un golpe para las esperanzas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de contar con una de las mayores atracciones del fútbol en el torneo.

El capitán de Portugal confirmó el sábado que recibió “bastantes” ofertas de clubes participantes para jugar con ellos en el torneo que comienza el 14 de junio, pero decidió no aceptar ninguna de ellas.

“Algunas cosas tienen sentido hablarlas, otras no, y, como dice una persona, no puedes participar en todo”, expresó Ronaldo. “Tienes que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Es una decisión prácticamente tomada de mi parte no ir al Mundial de Clubes, pero he tenido bastantes invitaciones para ir”.

El astro del fútbol de 40 años habló sobre el tema en Múnich un día antes de la final de la Liga de Naciones de Portugal contra España.

Infantino había sugerido el mes pasado que Cristiano Ronaldo, quien todavía tiene contrato con el equipo saudí Al-Nassr hasta finales de junio, podría cambiarse a uno de los 32 clubes que participan en el Mundial de Clubes debido a una ventana de transferencia única creada para el torneo.

Cristiano hizo poco para calmar esa especulación cuando publicó “este capítulo ha terminado” después del último partido de la temporada de la Liga Pro Saudí de Al-Nassr.

Se le vinculó con varios participantes del Mundial de Clubes, incluido el Palmeiras de Brasil.

Un cambio al rival local de Al-Nassr, Al-Hilal, el único club saudí que se clasificó, también se mencionó como una solución potencial para que disputara el torneo, donde su gran rival Lionel Messi jugará con el Inter Miami.

La FIFA habría dado la bienvenida al impulso que la presencia de Cristiano podría proporcionar para la venta de entradas, aunque tal cambio a un rival local por un corto período sería impensable para los jugadores en las ligas de Europa.

Tanto Al-Nassr como Al-Hilal están entre los cuatro grandes clubes saudíes respaldados por el Fondo de Inversión Pública del país, que tiene una participación del 75% en cada uno. El jueves, la FIFA anunció al PIF como un “socio oficial” del Mundial de Clubes. El dinero estatal saudí también está financiando efectivamente el acuerdo de transmisión del torneo que ha respaldado en gran medida su fondo de premios de 1,000 millones que se comparte entre los participantes.

“Esto es irrelevante en este momento”, manifestó Ronaldo cuando se le preguntó por primera vez sobre el Mundial de Clubes. “No tiene sentido hablar de nada más que del equipo nacional.”

En la rueda de prensa, también le preguntaron sobre si aún existe la posibilidad de jugar algún día como compañero de Lionel Messi, su gran rival.

Sonriente, el portugués se deshizo en elogios hacia el crack argentino.

“Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina. Nunca se sabe, el tiempo está ahí. Tengo 40 años, es muy difícil”, dijo.

“Y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. Nunca digo de este agua no beberé”.

“Nunca fui a Argentina, pero quiero ir”, agregó. “Tengo cariño por los argentinos. También tengo cariño por Messi, hemos sido rivales durante muchos años. Al principio él no hablaba nada de inglés y yo le traducía en las galas del Balón de Oro cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer. Siempre me trató bien, me respetó como rival. Es difícil saber si jugaré con él, pero nunca se sabe”.

Cristiano llevó a Portugal a la final de la Liga de Naciones el miércoles con una victoria de 2-1 sobre el país anfitrión, Alemania.

Cristiano continuó extendiendo su récord con su 137mo gol con Portugal esta semana. Si juega el domingo, hará su 221ma aparición con el equipo nacional, extendiendo su récord.