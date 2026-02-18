Lisboa. El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior acusó a un rival de insultarlo con expresiones racistas durante el partido del martes de la Champions League contra el Benfica, lo que llevó a que el encuentro se detuviera durante casi 10 minutos en medio de distintos altercados en el Estádio da Luz.

Trent Alexander-Arnold, defensor del Madrid, calificó lo ocurrido como “una vergüenza para el fútbol”, mientras que José Mourinho, el técnico del Benfica, dijo que Vinícius había incitado a sus jugadores y a la afición por la forma en que celebró su gol en la victoria del Madrid por 1-0.

PUBLICIDAD

Vinícius acababa de clavar un disparo combado al ángulo más lejano a los 52 minutos, cuando el árbitro francés François Letexier tuvo que detener el partido haciendo una señal con los brazos para mostrar que se había hecho una acusación de racismo.

La afición del Benfica reaccionó molesta porque Vinícius celebró bailando frente al banderín de córner. Algunos hinchas lanzaron botellas y otros objetos hacia los jugadores del Madrid.

Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica, encaró a Vinícius y dijo algo mientras se cubría la boca con la camiseta.

🚨 BREAKING: Gianluca Prestianni statement after Vini Jr case.



“I want to clarify that at no time did I direct racist insults to Vini Jr, who regrettably misunderstood what he thought he heard”.



“I was never racist with anyone and I regret the threats I received from Real… pic.twitter.com/6y60hNu7bO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2026

El delantero brasileño de repente lo señaló y corrió hacia el árbitro.

Las cámaras captaron a Vinícius diciéndole a Letexier que Prestianni lo llamó “mono”.

Después del cotejo, Vinícius publicó en Instagram una foto que lo muestra celebrando junto al banderín de corner. Junto a la imagen escribió: “Los racistas son, encima de todo, cobardes. Necesitan cubrirse sus bocas con las camisetas para mostrar cuán débiles son... Nada de lo ocurrido hoy es nuevo para mí en mi vida ni en la vida de mi familia. Se me mostró una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía no sé por qué”.

🚨 VINICIUS JUNIOR ON IG:



“Racists are, above all, cowards. They need to cover their mouths with their shirts to show their weakness.



But they also count on the protection of others who, in theory, have the obligation to punish them. Nothing that happened here was new in my… pic.twitter.com/VoBIGrTz8v — Madrid Zone (@theMadridZone) February 17, 2026

El árbitro detuvo de inmediato el partido y cruzó los brazos por encima de la cabeza para iniciar el protocolo antirracismo. Vinícius, quien es negro y ha sido víctima repetidamente a abusos racistas en España, se fue hacia la banda y se sentó en el banquillo mientras el encuentro estaba detenido.

Algunos de sus compañeros también se encaminaron al costado de la cancha.

PUBLICIDAD

“Lo que ha pasado esta noche es una vergüenza para el fútbol”, manifestó Alexander-Arnold después del partido. “Ha opacado la actuación, especialmente después de un gol tan increíble. Vini ha sido sometido a esto unas cuantas veces a lo largo de su carrera, y que pase esta noche y nos arruine la noche como equipo es una vergüenza. No hay lugar para esto en el fútbol ni en la sociedad. Es asqueroso”.

Kylian Mbappé y el centrocampista Aurélien Tchouaméni dijeron que el equipo consideró abandonar el campo, pero finalmente decidió seguir jugando. Mbappé dijo que le pidió a Vinícius que determinara qué quería hacer.

😡 "PRESTIANNI le HA LLAMADO 5 VECES 'MONO' a VINICIUS".



🗣️🐢 MBAPPÉ EXPLICA TODO lo sucedido en el Estádio da Luz con @EduAguirre7. pic.twitter.com/fLZwnuOcmo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2026

Prestianni, de 20 años, simplemente miró de lejos mientras Vinícius hablaba con el árbitro.

“Según los compañeros que estaban cerca, le han dicho algo feo a Vini que no se debe decir”, aseguró Federico Valverde, el centrocampista uruguayo del Madrid. “Si te tapas la boca es porque dices algo que no esta bien. Estoy orgulloso de mis compañeros que defendieron a Vini y de Vini”.

Algunos jugadores del Benfica contaron que Prestianni les dijo que sí había provocado a Vinícius, pero negó haberle dirigido un insulto racista.

“Le pregunté y me dijo que fue una provocación normal entre jugadores durante un partido”, dijo el mediocampista del Benfica, Leandro Barreiro. “Me dijo que no fue nada racista”.

En un momento, Mourinho y Álvaro Arbeloa, su contraparte del Madrid, hablaron con Vinícius cerca de los banquillos.

Mourinho dijo que no podía decir que le cree a un jugador por encima del otro después de hablar con ambos, pero criticó a Vinícius por celebrar cerca de la afición.

PUBLICIDAD

“Desafortunadamente no estaba simplemente feliz de marcar ese gol asombroso”, dijo Mourinho a Amazon Prime. “Cuando marcas un gol así, lo celebras de una manera respetuosa”.

Mourinho dijo haberle recordado a Vinícius que el mejor jugador en la historia del Benfica —Eusébio— era negro, pero pareció preguntar por qué el jugador del Real Madrid es sujeto tan frecuente de abusos racistas.

“Hay algo mal porque pasa en todos los estadios”, dijo Mourinho. “En el estadio donde jugó Vinícius pasó algo. Siempre”.

El árbitro pareció indicar que no escuchó nada e hizo un gesto señalando que Prestianni tenía la camiseta sobre la boca.

Al jugador argentino no le mostraron tarjeta amarilla y continuó jugando. Fue sustituido a los 81 minutos y fue aplaudido por la afición del Benfica.

El encuentro se reanudó a los 60 y Vinícius fue abucheado ruidosamente por la afición local durante el resto del partido.

En los minutos finales, fue golpeado por lo que parecía ser una botella de agua de plástico lanzada por la afición mientras estaba cerca de la banda frente a los aficionados del Benfica. El árbitro pidió que se hiciera un anuncio por los altavoces del estadio para advertir a los aficionados que no lanzaran objetos al campo.

Mbappé, quien defendió a Vinícius mientras los jugadores de Benfica lo confrontaban, también fue abucheado por los aficionados del Benfica. Las cámaras también mostraron a Mbappé aparentemente diciéndole a Prestianni que era un racista, además de insultarlo.

“No podemos aceptar que un jugador que juega en la máxima competición europea se comporte así”, dijo Mbappé. “No debería seguir jugando en la competición. A ver qué pasa ahora”.

PUBLICIDAD

La Confederación Brasileña de Fútbol expresó su solidaridad con Vinicius. Mediante la red social X, recalcó que el jugador “no está solo” y que el “racismo es un delito” que “no tiene cabida en el fútbol ni en otro lado”.

Consideró que la decisión del futbolista, de quejarse ante el árbitro, es “un ejemplo de valor y dignidad”.

“Todos estamos orgullosos de ti”, añadió.

Mourinho expulsado

Mourinho, exentrenador del Madrid, fue expulsado a los 86 minutos por quejarse con el árbitro.

Dijo que el silbante no estaba mostrando tarjetas amarillas a los jugadores del Madrid como debería.