Barcelona. El delantero inglés Anthony Gordon se incorporó al Barcelona con un contrato de cinco años tras completar el viernes su traspaso procedente Newcastle.

El anuncio no incluyó detalles financieros. Pero, pese a sus problemas económicos, se informó que el Barça desembolsó unos $81 millones a Newcastle para adquirir al jugador de 25 años.

Gordon llegó a España el jueves y se sometió a un reconocimiento médico con el Barça.

“Cuando supe que el Barça se interesó por mi no dudé ni un momento”, dijo Gordon. “Es un sueño de pequeño. Es una gran responsabilidad. No se ficha por un club así todos los días. Estoy muy emocionado”.

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Anthony Gordon speaking in Spanish at his Barcelona unveiling after making the move from Newcastle 🇪🇸 pic.twitter.com/pNZAT9DIpv — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 29, 2026

Gordon anotó 17 goles con el Newcastle la temporada pasada, incluidos 10 en la Liga de Campeones. Uno de esos tantos fue en la derrota ante el Barça en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Se trata del primer refuerzo del Barça con miras a la temporada 2026-27. El club aspira cumplir con el ‘fair play’ financiero y a reforzarse más todavía durante el verano.

“Quiero ganarlo todo”, dijo Gordon. “Pero como todos en el Barcelona, tiene la Champions entre ceja y ceja. “Si me dan a escoger, quiero la sexta Champions”.

Gordon integra la selección de Inglaterra para el Mundial. El primer partido de Inglaterra será contra Croacia en Arlington, Texas, el 17 de junio.

Gordon, extremo izquierdo, se unirá a un club que ha ganado La Liga dos años seguidos, pero que está renovando su ataque tras la salida de Robert Lewandowski. Gordon probablemente tendrá que competir con Raphinha por minutos en su posición, junto a la joven promesa Lamine Yamal.

Cuando se le preguntó si sus habilidades se parecían más a las de Yamal o Raphinha, Gordon eligió al brasileño.

“Diría que Raphinha en cuanto a intensidad, entrega, velocidad y capacidad goleadora”, afirmó.

Según los informes, el director deportivo del Barcelona, ​​Deco, también busca un delantero en el mercado de verano. Medios españoles informan que el Barcelona está interesado en fichar al delantero argentino Julián Álvarez del Atlético de Madrid.

El delantero inglés Marcus Rashford jugó en el Barcelona cedido por el Manchester United la temporada pasada. El Barcelona está valorando la posibilidad de pagar $35 millones para que la estancia de Rashford sea permanente.