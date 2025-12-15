Un acto bochornoso ha generado una ola de críticas contra el portugués João Cancelo, quien agredió a un aficionado que lo estaba grabando en pleno vuelo comercial en Medio Oriente. El jugador perdió los papeles y le lanzó un manotazo a otra persona, mientras los otros pasajeros observaban la situación.

En las últimas horas apareció un video del futbolista del Al Hilal de Arabia Saudita bastante enojado mientras abordaba un avión. La tensión de Cancelo llegó a tal punto que agredió al aficionado.

En el material audiovisual se evidencia cuando el exjugador del Barcelona, Manchester City, Juventus e Inter de Milán se acerca con mucho enojo a un pasajero que lo está grabando y lo encara con una actitud bastante agresiva.

Cancelo le hace una serie de reclamos por lo que parece un episodio anterior. El internacional tomó con fuerza una de las manos del hombre y le lanzó un manotazo mientras este lo grababa con su celular.

La tensa situación obligó a que varios pasajeros y el personal de la tripulación intervinieran para calmar los humos. El aficionado decidió compartir el video en las redes sociales y las críticas no cesaron contra el luso.

La furia de Cancelo se habría originado por alguna crítica que le habría hecho el aficionado mientras abordaban el avión. Los cuestionamientos serían por su nivel actual y sus continuas ausencias en la selección de Portugal.



