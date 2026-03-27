Kylian Mbappé se recupera de lesión de rodilla y lidera triunfo de Francia ante Brasil
Ambas selecciones se enfrentaron en un amistoso, como parte de su preparación para el Mundial.
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Foxborough, Massachusetts. El delantero francés Kylian Mbappé no evidenció secuelas de su lesión en la rodilla izquierda el jueves, cuando se escapó para marcar un gol y darle a Francia una ventaja temprana en camino a una victoria por 2-1 sobre Brasil en un ensayo para el Mundial entre dos de los mejores equipos del mundo.
Frente a una multitud de 66,215 personas que favorecía ampliamente a Brasil, Mbappé y Hugo Ekitike le dieron a Francia una ventaja de 2-0 en el mismo campo donde disputarán su último partido de la fase de grupos del Mundial de este verano, contra Noruega y Erling Haaland.
Bremer recortó la diferencia a los 78 minutos.
El amistoso se desarrolló sin contratiempos evidentes pese a la disputa latente entre la localidad de Foxborough y los organizadores del Mundial por casi 8 millones de dólares en costos de seguridad. Hace dos semanas, las partes alcanzaron un acuerdo en que el comité organizador prometió realizar el pago por adelantado y la ciudad aprobó la licencia de espectáculos que se requería.