Ginebra. Las críticas a las cadenas de televisión por presentar magras ofertas para emitir la Copa Mundial femenina de fútbol no han surtido efecto y el presidente de la FIFA Gianni Infantino ahora amenazó con no retransmitir el torneo en los cinco grandes mercados europeos. Infantino abrió el conflicto en octubre pasado y lo intensificó el lunes al advertir que los cinco países del continente — Inglaterra, Francia, Alemania, Alemania, Italia y España — no han pactado contratos de derechos audiovisuales a menos de tres meses para la inauguración del certamen en Australia y Nueva Zelanda. "Para ser muy claros, es nuestra obligación moral y legal no malvender la Copa Mundial femenina de la FIFA", dijo Infantino en un comunicado sobre el torneo que se disputará entre el 20 de julio y el 20 de agosto. "Por consiguiente, si las ofertas siguen sin ser justas (con las mujeres y con el fútbol femenino), nos veremos obligados a no retransmitir la Copa Mundial femenino en los 'cinco grandes' países europeos". Inglaterra, Francia, Alemania, Alemania, Italia y España se clasificaron al primer Mundial femenino con 32 selecciones, y la FIFA dispone de la alternativa de retransmitirlo mediante su plataforma de streaming: FIFA+. Europa es el mercado audiovisual más lucrativo para la FIFA, uno que generó 1.060 millones de dólares en ingresos audiovisuales durante el ciclo comercial de 2019-2022, mayormente relacionado con el Mundial de hombres en Qatar. La FIFA reportó tener reservas financieras que se acercaron a los 4,000 millones de dólares a fines de 2022. Recabó 3,430 millones de dólares mediante los derechos audiovisuales dentro del monto global en ingresos de 7,570 millones de dólares en los últimos años. Infantino mencionó el problema de los derechos audiovisuales del Mundial femenino hace siete meses. Durante una visita en Auckland, para el sorteo de los grupos, el jerarca señaló que ofertas que eran menores al 1% del equivalente por los derechos pagados por el torneo masculino eran "inaceptables". En marzo, durante el cónclave anual de la FIFA en Ruanda, Infantino reconoció escaso avance en las negociaciones con las cadenas y al mismo tiempo anunció que los premios para el torneo habían sido triplicados para repartir 110 millones de dólares entre los equipos. Este Mundial femenino se disputará en una franja horaria que no es atractiva para los canales europeos. Los partidos diurnos en Australia y Nueva Zelanda se disputarán cuando recién amanece en Europa, pero Infantino dijo que ello no es una excusa. Infantino sostuvo el lunes que "los organismos públicos de radiodifusión, en particular, tienen el deber de promover el deporte femenino e invertir en él". ¡Las mujeres se lo merecen! ¡Así de sencillo!", subrayó A una consulta sobre la amenaza de Infantino, la cadena británica BBC indicó que se abstiene de formular comentarios sobre negociaciones contractuales de eventos deportivos.