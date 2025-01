Leandro Antonetti escribió su nombre en la historia del fútbol puertorriqueño al debutar el pasado sábado en la primera división española con el Sevilla FC, en un partido que terminó empate a uno ante el Espanyol y que fue correspondiente a la vigesimoprimera jornada de La Liga de España.

El delantero de 22 años se convirtió apenas en el segundo puertorriqueño en lograr tal gesta después de que Eduardo Ordóñez Munguira, quien jugó con el Atlético de Madrid y el Real Madrid, lo hiciera entre 1929 y 1935.

“No miento al decir que el estadio impone mucho”, dijo Antonetti en referencia al emblemático Ramón Sánchez Pizjuán, hogar de los siete veces campeones de la Europa League.

“Es un estadio muy bonito. El ambiente que se crea en cada partido del Sevilla es algo único. Es un estadio mayor en donde no puedes hablar con el que está al lado por la euforia de la gente”, agregó el también goleador de la Selección Nacional adulta al hablar de sus emociones durante el encuentro.

Todo Puerto Rico orgulloso de nuestro Leandro Antonetti 🔥👊🏼🙏🏼 en su debut en las "Grandes Ligas" del fútbol ⚽ con el Sevilla en #LaLiga España 🇪🇸.

Su papá, Ossie, trabajó en el #DRD como director del Instituto ✍🏼🎯 pic.twitter.com/1b76Lmphyi — Héctor Vázquez Muñiz 🇵🇷🇺🇲🇮🇱 (@VazquezMuniz) January 25, 2025

El jugador de unos 6′2 de estatura y delantero titular del Sevilla Atlético, filial de dicho equipo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), entró en el minuto 80 para sustituir a Juan Luis Sánchez (Juanlu).

“No voy a mentir que el momento te impresiona, pero intento cambiar el chip para concentrarme en el juego y darle lo mejor que tengo al equipo”, reiteró.

Antonetti también sostuvo que la experiencia le demostró que es “capaz de dar el nivel” y agregó que la oportunidad le ha alimentado “el hambre” para trabajar duro de manera que esté listo para cuando cuando vuelva a ser llamado al primer equipo.

⚽️ Felicidades a nuestro Leandro Antonetti por su debut con el primer equipo del Sevilla FC en el partido de liga contra el RCD Espanyol. ¡Estamos orgullosos de ti! pic.twitter.com/nzHbwTKVra — Selecciones Nacionales de Puerto Rico (@HuracanAzulPR) January 25, 2025

Luchará por un puesto en primera división

Por otro lado, si bien el futbolista se mostró agradecido por la oportunidad, aseguró que aspira a permanecer en primera.

“Yo quiero ser un boricua que jugó en primera división y que hizo una carrera en primera división”, sostuvo.

Antonetti dio sus primeros pasos en España con el club La Salle, de Palma de Mallorca, y en Xuventude Oroso, de A Coruña. Luego fichó por el CD Lugo. Jugó con el Juvenil A y con el Juvenil B antes de su traspaso al filial del Sevilla.

En cuanto a su rol como un ejemplo a seguir para los jugadores más jóvenes que ahora lo miran como un referente, señaló que es una responsabilidad que toma con seriedad y compromiso.

Leandro Antonetti se eleva en esta jugada para cabecear una pelota. Evidencia que heredó el bote que tenía su padre, el exjugador nacional de voleibol Ossie Antonetti. (Sevilla FC) ( Suministrada )

“Es una responsabilidad muy grande, y cuando me siento y veo que mucha gente me ve como un sueño, lo único que me queda es darle ese apoyo de vuelta, y demostrarles desde los valores y el respeto que con trabajo y humildad se puede llegar... Y si lo haces con la bandera de Puerto Rico en el pecho es lo más bonito que hay”, articuló.

Por último, Antonetti recalcó lo honrado que siempre se siente en cada ocasión en la que pone el nombre Puerto Rico en alto.

“Para mí es un honor todo lo que pase con una bandera de Puerto Rico en el pecho, así que cualquier cosa que hago, cualquier éxito que logro, siempre lo hago de la mano de representar al país, y estoy supercontento por la alegría que he causado en el país y todo lo que conlleva”, puntualizó.