Melvin Román continúa trabajando para traer a Puerto Rico un club profesional de fútbol que compita en la USL League One y tenga como sede el Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, a un año de hablar públicamente por primera vez de este proyecto.

“Eso es un proyecto que sigo trabajando arduamente y que, tal vez en un futuro cercano, haya noticias sobre eso. Ciertamente, estoy activo en ese plan”, aseguró Román a Primera Hora . “Está cogiendo forma de la manera que yo lo visualizo. No quiero lanzarme a tratar de hacer cualquier cosa. Quiero hacer algo grandioso, con longevidad y que sea sostenible”.

En enero de 2025, el agente de peloteros de las Grandes Ligas dijo que, para hacer realidad este equipo que representaría a toda la isla, necesitaba contar con el apoyo del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. En esta ocasión, recalcó que el plan es que el club juegue como local en la “Ciudad del Chicharrón”, aunque aún espera el visto bueno de varias partes sin entrar en detalles.

“Esto conlleva planes y compromiso. No es solo lo que deseo hacer y ya comencé. Hay algunos aspectos que están a la espera del visto bueno de ciertas personas. Pero, en esa estamos, con mucha fe de que se dé en un futuro cercano”, comentó el también excoapoderado de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Iván Rivera, presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), estima que el Estadio Juan Ramón Loubriel necesita unas mejoras al terreno que costarían entre $750,000 y $1,000,000. No obstante, el líder federativo compartió en agosto que esa cifra podría sufragarse con la inyección económica que la FIFA le provee al organismo.

Román, por su parte, ha sido cauteloso con las negociaciones y no ha realizado ningún anuncio acerca del posible regreso del fútbol profesional a Puerto Rico. Originalmente, planificaba que el onceno debutara en la USL League One en la temporada 2026, que empezará el 7 de marzo. Además, quiere que el onceno incluya futbolistas puertorriqueños nacidos en la isla o en Estados Unidos.

La USL League One es una liga profesional de fútbol en Estados Unidos, organizada por la United Soccer League (USL). Es la tercera división dentro del sistema de ligas estadounidenses, por debajo de la Major League Soccer (MLS, primera división) y la USL Championship (segunda división). Puerto Rico no es representado por un club profesional de fútbol desde la desaparición de los Islanders y el Puerto Rico Football Club.

Román compró a los Vaqueros en el 2020 junto a su socio y cliente, Yadier Molina. En esa temporada, Bayamón quedó campeón del BSN bajo un formato “burbuja”, que se jugó en un hotel en Río Grande debido a la pandemia del Covid-19. Al año siguiente, fueron eliminados en la semifinal, pero regresaron a la cima en 2022. En el 2023, volvieron a la final, pero se quedaron cortos ante los Gigantes de Carolina y vendieron la franquicia al productor musical Eric Duars.