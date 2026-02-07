San Juan. La gobernadora Jenniffer González anunció este viernes que el Inter Miami y el astro argentino Lionel Messi realizarán una práctica abierta al público el próximo jueves, 12 de febrero, en el Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, un día antes de su esperado partido ante Independiente del Valle.

Los boletos para la sesión, en la que participarán todos los jugadores del Inter Miami, tendrán un costo entre $25 y $95. Sin embargo, la primera mandataria reveló que 3,000 entradas serán distribuidas a jóvenes de residenciales públicos, por lo que poco más de 15,000 boletos estarán disponibles cuando salgan a la venta este lunes, a las 10:00 a.m., a través de Ticketera.com.

PUBLICIDAD

“El jueves, 12 de febrero, vamos a tener una práctica abierta a las 6:00 p.m. para la que también se estarán vendiendo boletos. Obviamente, no será al mismo costo que el de los boletos del juego oficial. Para esta práctica, nosotros vamos a estar llevando 3,000 jóvenes de residenciales públicos para que puedan ver a Lionel Messi jugar”, dijo Colón entre aplausos desde las oficinas de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, localizada en el Viejo San Juan.

“Estas actividades significan darle también acceso no solo al que tiene poder adquisitivo, sino también a nuestros jóvenes para que utilicen a estas figuras del deporte como modelos para superación. Esa práctica, que se celebrará en el mismo complejo deportivo, se llevará a cabo el día antes, así que vamos a tener a estos equipos dos días en Puerto Rico”, abundó.

El juego entre el Inter Miami e Independiente del Valle, para el que el Gobierno de Puerto Rico invirtió $4.3, forma parte del 2026 Champions Tour, una gira de pretemporada que el club empezó en Sudamérica tras proclamarse campeón de la MLS. Julio Cabral, principal oficial del Grupo VRDG, destacó que el equipo se ha presentado en países como Perú, Colombia y Ecuador, pero en ninguno tuvo una práctica abierta al público.

“Esto es complicado y costoso”, admitió Cabral. “Ellos siguen cobrando por su tiempo y todos los gastos que ellos incurren. Ante el auge que hubo en Puerto Rico, la gobernadora me pidió que inventara otra cosa porque muchas personas se habían quedado fuera del juego. Ellos usualmente hacen esta práctica, pero la van a hacer en Puerto Rico esta vez”, explicó.

PUBLICIDAD

“Leo Messi aceptó esto personalmente porque todo se corrobora con él. Es el capitán del equipo y tú necesitas la aprobación de tanto él como la del entrenador Javier Mascherano, porque esa es la parte deportiva”, continuó.

Julio Cabral, principal oficial del Grupo VRDG. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Los boletos para el encuentro entre el Inter Miami e Independiente del Valle se agotaron en apenas 17 minutos y fueron adquiridos por personas de más de 47 países, según información provista por el Grupo VRDG.

Aseguran que el Loubriel está listo

Cabral detalló que se ha hecho una inversión privada de más de $350,000 para remodelar y ampliar la capacidad del Estadio Juan Ramón Loubriel, que en su estado actual puede albergar 11,500 personas. La inyección económica del Grupo VRDG permitirá que la instalación acoja hasta 20,000 personas cuando Messi y compañía se presenten dentro de una semana en Bayamón.

“Nosotros hemos hecho una inversión de sobre $350,000. Van a haber gradas, donde habrá alrededor de 3,000 personas; van a tener suites; y una parte lateral para tratar de lograr una infraestructura 360 como otros estadios alrededor del mundo. Estamos tratando de elevar la capacidad a entre 19,000 a 20,000 personas. De hecho, el equipo está montando ahora mismo y les dije que aumentaran la capacidad por sí podíamos vender más boletos”, indicó Cabral.

Iván Rivera, presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), intentó traer a la isla un evento similar, en el que el Inter Miami se medería a la Selección Nacional. No obstante, dijo a este medio en agosto del año pasado que uno de los retos que enfrentaría sería el estado del terreno del Estadio Juan Ramón Loubriel.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Rivera, el terreno no estaba en condiciones para un partido profesional de fútbol y consideraba necesaria la instalación de una nueva cancha natural, cuyo costo estimado sería de entre $750,000 y $1,000,000. Cabral, por su parte, afirmó que el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, se encargó del asunto y que la cancha estará en condiciones óptimas cuando la pise el astro argentino. De hecho, Primera Hora supo que por contrato Messi deberá jugar al menos 45 minutos, que sería la mitad del partido.

“Nosotros estamos parte haciendo una inversión sustancial, pero le solicitamos al alcalde que arreglaran las áreas del terreno que no estén bien para que esté como Dios manda y él lo está trabajando porque me lo confirmó. El Inter Miami solo pidió que el terreno estuviera certificado bajo la FIFA. Ese terreno ha sido certificado en el pasado por la FIFA y está en cumplimiento”, afirmó el principal oficial del Grupo VRDG.

Además de la práctica abierta al público, Cabral informó también que el Inter Miami accedió a brindar el próximo jueves, a las 3:30 p.m., unas clínicas en el Bayamón Soccer Complex, en las que se esperan que participen alrededor de 100 jóvenes puertorriqueños. Los talleres serán dirigidos por entrenadores del club estadounidense y no contarán con la presencia de los jugadores.