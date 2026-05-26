Panamá. Con un toque patriótico, Panamá anunció el martes a los 26 jugadores que participarán en su segunda Copa del Mundo, en la que buscan mejorar su actuación de hace ocho años en Rusia.

En una ceremonia realizada afuera del edificio de la administración del Canal de Panamá y ante una enorme asta con la bandera nacional, se mostró en pantalla un video y la lista de los convocados, en la que se confirmó que estará el veterano mediocampista Alberto Quintero, quien se perdió el primer Mundial por una lesión en un pie. El joven atacante Kadir Barría, jugador del Botafogo brasileño y que sonaba fuerte, quedó fuera.

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“Tremendo día”, destacó el saliente administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, antes de conocerse la lista.

Recordó que justo las escalinatas y la colina del cerro donde está el edificio de la administración se llenó de panameños que reclamaban la soberanía del canal el día en que fue transferido por Estados Unidos a Panamá a fines de 1999.

El número 26, en alusión al número de jugadores convocados, también coincidió curiosamente con los años que lleva Panamá administrando plenamente la vía interoceánica comercial, resaltó Vásquez.

En cuanto a la lista, muchos estaban a la expectativa sobre si el seleccionador danés-español Thomás Christiansen, convocaría a Barría, de 18 años, y a Quintero, al que llaman “Negrito” y es uno de los jugadores más queridos en el país.

Quintero, de 38 años y que juega para el campeón nacional Plaza Amador, tendrá su revancha. Sin embargo, Barría tendrá que esperar.

Christiansen confirmó al grupo de atacantes con los que trabajó regularmente y con los que consiguió la segunda clasificación de Panamá: Ismael Díaz, Cecilio Waterman y José Fajardo. A ellos se sumó Tomás Rodríguez.

En el mediocampo sobresale Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas de México y uno de los referentes de la era del técnico europeo frente a Panamá.

Carrasquilla, sin embargo, mantiene encendidas las alarmas en Panamá luego de salir lesionado el domingo en el partido de vuelta de la final del Clausura del fútbol mexicano y que Pumas perdió ante Cruz Azul.

Christiansen admitió el martes durante la presentación de la lista que la situación de Carrasquilla es “incierta” pero que de todas maneras irá al Mundial con la esperanza de que se recupere a tiempo.

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Panamá integra el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Debuta contra el equipo africano el 17 de junio en Toronto; seis días después enfrentará a Croacia en la misma ciudad canadiense y cierra contra Inglaterra el 27 del mismo mes en Nueva Jersey.

Los panameños perdieron sus tres partidos de primera ronda en Rusia frente a Bélgica, Inglaterra y Túnez.

Plantel:

Arqueros: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional) y César Samudio (Marathón).

Defensores: Michael Amir Murillo (Besiktas), César Blackman (Slovan Bratislava), Fidel Escobar (Saprissa) José Córdoba (Norwich), Andrés Andrade (Lask), Edgardo Fariña (Pari NN), Eric Davis (Plaza Amador), Roderick Miller (Turan Tovuz), Jiovany Ramos (Puerto Cabello) y Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira).

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla (Pumas), Cristian Martínez (Kiryat Shmona), Carlos Harvey (Minnesota), Aníbal Godoy (San Diego), Edgar Yoel Bárcenas (Mazatlán), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (Cobresal), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica).

Delanteros: Cecilio Waterman (U. Concepción), Ismael Díaz (León), José Fajardo (Universidad Católica) y Tomás Rodríguez (Saprissa).