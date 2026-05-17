Toronto, una de las ciudades con mayor diversidad cultural del mundo, albergará seis partidos del Mundial, incluido el primero de este tipo en Canadá el 12 de junio.

El país anfitrión se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en ese partido inaugural.

Ghana jugará contra Panamá el 17 de junio, Alemania se las verá ante Costa de Marfil el 20 de junio, Croacia se mide con Panamá el 23 de junio y Senegal enfrentará a Irak el 26 de junio. Toronto también alberga un partido de dieciseisavos de final el 2 de julio.

Lugares emblemáticos para visitar

La ciudad más grande de Canadá está dando la bienvenida al mundo y destacando su diversidad, en contraste con Estados Unidos, donde los temores sobre el control fronterizo podrían mantener alejados a los aficionados internacionales. Toronto se promociona como “el mundo en una ciudad”.

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“Más de la mitad de nuestros residentes nacieron fuera de Canadá. En nuestros vecindarios se hablan más de 200 idiomas —y sí, este verano, el mundo vendrá a Toronto. Pero para nosotros, el mundo siempre ha estado aquí”, dijo la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow.

Toronto es un lugar con vecindarios culturales bien definidos. Entre las atracciones turísticas más populares están la CN Tower, el renovado Harbourfront y el Salón de la Fama del Hockey.

Escena gastronómica

Toronto lo tiene todo. Los bares deportivos como Real Sports, con su pantalla gigante HD de 39 pies, estarán a reventar. Y no será difícil encontrar comida de la mayoría de los países del torneo de 48 selecciones. Restaurantes reconocidos por Michelin como Alo, instituciones de Toronto como Sotto Sotto y el St. Lawrence Market, clasificado como uno de los mejores mercados de alimentos del mundo, son solo algunos de los puntos destacados.

Zonas para aficionados

Toronto canceló un plan para cobrar la entrada general a su Fan Fest de la FIFA tras una ola de críticas. Los partidos se transmitirán en pantallas, y habrá música en vivo y más de 30 puestos de comida que ofrecerán sabores de todo el mundo. La zona está ubicada en los terrenos del Sitio Histórico Nacional Fort York y debajo de la autopista Gardiner Expressway de Toronto, muy cerca del Toronto Stadium.

Opciones de transporte

Toronto fomenta el uso del transporte público. La Comisión de Transporte de Toronto ampliará el servicio con trenes, autobuses y tranvías, y el servicio regional GO Transit ofrecerá más trenes. La ciudad está restringiendo fuertemente el tráfico alrededor del centro, donde está el estadio. No habrá estacionamiento público en el Toronto Stadium ni en zonas residenciales cercanas como Liberty Village.

Consejos sobre el estadio

Toronto Stadium es la sede más pequeña del Mundial 2026. En el estadio juegan el Toronto FC de la MLS y los Toronto Argonauts de la Canadian Football League. La instalación se sometió a una renovación de más de $100 millones que añadió alrededor de 17,000 asientos temporales. Eso elevó la capacidad al mínimo de la FIFA de 45,000.