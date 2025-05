Madrid. El Real Madrid hizo el oficial el viernes que Carlo Ancelotti dejará el club tras el final de la Liga española este fin de semana.

Ancelotti ya había sido anunciado como el próximo técnico de la selección de Brasil, pero el club español aún no había hecho ningún pronunciamiento sobre su salida. Ancelotti tenía otro año de contrato.

El entrenador italiano, de 65 años, tomará las riendas de Brasil inmediatamente y estará en el banquillo para los partidos contra Ecuador como visitante y ante Paraguay en casa por las eliminatorias de la Copa Mundial 2026. La Canarinha aún no ha asegurado la clasificación y marcha en el cuarto puesto de la tabla con cuatro jornadas por disputar.

“Lo que tenía claro es que no quería traicionar al Real Madrid con ningún otro club, por eso me agrada Brasil... y por el desafío de preparar un Mundial”, dijo Ancelotti en una rueda de prensa el viernes.

El Madrid rendirá homenaje a Ancelotti el sábado durante el último partido de la temporada del equipo contra la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu.

“El Real Madrid C. F. y Carlo Ancelotti han llegado a un acuerdo para finalizar su etapa como entrenador del Real Madrid. Nuestro club quiere expresar su agradecimiento y su cariño a quien es una de las grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial”, señaló el club en un comunicado.

El Madrid no había emitido ninguna reacción o comunicado sobre su entrenador desde que Brasil hizo su anuncio el 12 de de mayo.

“Carlo Ancelotti forma parte ya para siempre de la gran familia madridista”, dijo el presidente del Madrid, Florentino Pérez. Nos sentimos orgullosos de haber podido disfrutar de un entrenador que nos ha ayudado a conseguir tantos éxitos y que, además, ha representado los valores de nuestro club de manera ejemplar”.

El anuncio oficial de la salida de Ancelotti abre el camino para que el Madrid anuncie a su próximo entrenador, con todas las señales apuntando a Xabi Alonso. El exjugador del Madrid confirmó recientemente que dejará el Bayer Leverkusen.

Ancelotti se va después de cuatro años mayormente exitosos en su segunda etapa con el Madrid, que ganó tanto la Liga de Campeones como la Liga española la temporada pasada.

Ancelotti también entrenó al club de 2013 a 2015. En total, estuvo a cargo del Madrid en más de 350 partidos y ayudó a ganar tres Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubes, dos ligas españolas, dos Copas del Rey, tres Supercopas de la UEFA y dos Supercopas de España.

“Se acaba una etapa muy importante en mi trayectoria”, dijo Ancelotti. “He intentado hacer todo lo posible por este club y lo hemos conseguido, así que nos vamos felices y contentos”.

El Madrid comenzó la temporada ganando el título de la Supercopa de la UEFA, pero trastabilló desde entonces. Muchos hinchas merengues culparon a Ancelotti por una decepcionante campaña, diciendo que perdió el control sobre el plantel y no pudo prepararlo adecuadamente para los clásicos contra el Barcelona, el campeón de la Liga. El Madrid perdió los cuatro partidos contra el club catalán esta temporada.

“Mi trabajo puede ser juzgado, no hay ningún problema”, señaló Ancelotti.” Pero yo soy una persona que hace el trabajo de entrenador. Pueden tener una opinión positiva o negativa sobre mi trabajo, no pasa nada. Pero prefiero que me recuerden como una buena persona”.