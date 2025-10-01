Goncalo Ramos anotó el gol de la victoria en la agonía del encuentro para que el Paris Saint-Germain venciera el miércoles 2-1 al Barcelona en la Champions League.

Los vigentes campeones de Europa arrancaron perdiendo 1-0 en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Incluso sin la presencia del tridente de delanteros conformado por Ousmane Dembélé, Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el gigante francés supo reaccionar para enlazar su segunda victoria en el arranque de la defensa del título.

En otros resultados, el Manchester City tuvo que conformarse con un empate 2-2 en su visita Mónaco después de que Eric Dier convirtió un penal para los anfitriones. Villarreal y Juventus también igualaron 2-2 tras el gol postrero de Renato Veiga para el club español. Además, Arsenal superó 2-0 a Olympiakos.

