Billy Vigar, exjugador del Arsenal y actual delantero del Chichester City, murió a los 21 años luego de sufrir una lesión cerebral severa durante un partido disputado el pasado fin de semana. La trágica noticia fue confirmada por el propio club a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. “Con gran tristeza el Chichester City Football Club tiene que confirmar el fallecimiento de Billy Vigar. A continuación, una declaración de su familia. Solicitamos que se respete la privacidad en este momento tan difícil”, expresaron desde la institución.

La tragedia ocurrió el sábado pasado, durante el encuentro que el Chichester disputó frente al Wingate & Finchley, por una nueva jornada de la liga semiprofesional inglesa. Durante el transcurso del partido, Vigar impactó de forma violenta contra un muro cercano al campo de juego, lo que le provocó una grave lesión en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció en coma inducido y bajo cuidados intensivos. Según relató la familia, el martes se le practicó una operación de emergencia con la esperanza de revertir el daño neurológico, pero la lesión era irreversible.

“Aunque la intervención ayudó, la lesión resultó ser demasiado severa y falleció en la mañana del jueves 25. Su familia está devastada de que esto haya ocurrido mientras jugaba al deporte que amaba”, señalaron en el comunicado oficial.

Billy Vigar se formó en las inferiores del Arsenal FC, uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Considerado una promesa de la cantera “gunner”, dio sus primeros pasos en la academia del club londinense antes de continuar su carrera en el fútbol semiprofesional.

La noticia de su muerte causó gran conmoción en el plantel profesional del Arsenal, que también publicó un mensaje de despedida: “Todo el mundo en el Arsenal está devastado por la impactante noticia de que el ex graduado de la academia Billy Vigar ha fallecido. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy”.

Rápidamente, el posteo se llenó de cientos de mensajes de hinchas que acompañaron a la familia del joven en este duro momento. “Oraciones para sus amigos y familiares. Ningún padre debería tener que enterrar a su propio hijo”; “Tenía la misma edad que yo tío. QEPD hombre” y “Mi más sentido pésame a su familia”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron.