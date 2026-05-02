Louisville, Ky. The Puma ha sido retirado del Kentucky Derby, por lo que la 152ra edición de la carrera se correrá hoy sábado con 19 caballos en lugar del máximo de 20.

Las autoridades de Churchill Downs anunciaron que The Puma estaba fuera debido a una pierna hinchada por una infección en la piel. Fue descartado menos de 12 horas antes de las 6:57 p.m. EDT, una vez pasado el plazo para que Corona de Oro entrara en la lista de elegibles.

El caballo entrenado por Gustavo Delgado Sr. y su hijo Gustavo Delgado Jr. abrió con cuotas de 10 a 1 y bajó a 8 a 1 el viernes.

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Updated Post Positions for the 152nd Kentucky Derby pic.twitter.com/Sb9IsfAo2w — Kentucky Derby (@KentuckyDerby) May 2, 2026

“Es increíblemente decepcionante, pero la hinchazón debería bajar en uno o dos días”, dijo Delgado Jr. “Es simplemente un mal momento”.

El dúo padre-hijo entrenador buscaba ganar su segundo Derby tras hacerlo con Mage en 2023. Otro dúo padre-hijo, Bill y Riley Mott, es el primero en tener cada uno un caballo en la carrera desde 1964.

El Puma es el cuarto scratch de esta semana, con uno en cada uno de los últimos cuatro días. Silent Tactic fue descartado el miércoles, Fulleffort el jueves y Right to Party el viernes, con Great White, Ocelli y Robusta entrando.

Siguen con montas los siete jinetes boricuas

Renegade, que será montado por el boricua Irad Ortiz, Jr., sigue siendo el favorito después de abrir como tal en la línea de la mañana hace una semana. El potro entrenado por Todd Pletcher sería el primero en ganar el Derby desde el primer puesto en cuatro décadas. Partirá de la puerta número 1.

Otros jinetes boricuas que también estarán en la prueba lo son John Velázquez sobre Further Ado en el carril 18; Jaime Torres, sobre Incredibolt, quien partirá por la puerta 11; Cristian Torres, con Robusta, en el puesto 23; José Luis Ortiz sobre Golden Tempo desde la puerta 19, Edwin Maldonado, por Pavlovian, por el puesto 17, y Manuel Franco, sobre Albus, en el carril 2.

José Luis busca su primera victoria en el Derby, luego de haber ganado previamente las otras dos carreras de la Triple Corona: el Preakness y el Belmont Stakes.

Torres originalmente iba a montar a Silent Tactics, pero tras ser retirada recibió la oportunidad de conducir a Robusta.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.