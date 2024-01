Este pasado sábado se cumplieron 50 años del día en el que Vilma Machado se convirtió en la primera mujer en montar en una carrera oficial de la hípica boricua y la Agencia 026 de Jesús Sánchez en Sabana Llana en Río Piedras le celebró su historia hoy domingo, además de la suya porque el local también inauguró en la misma fecha del histórico suceso.

Machado es la pionera de las jockettes boricuas desde aquel 13 de enero del 1974, cuando entró en arrancadero con la potranca Roca Lunar en la segunda carrera del programa de ese día en el hoy extinto hipódromo El Comandante en Carolina, e hizo historia con no solamente la monta sino también con el triunfo.

Cincuenta años luego, el recuerdo sigue vivo y claro.

“Entre al arrancadero relax, como si nada, y al partir me dieron un cantazo. Aún así enderecé y la puse en carrera. Eran cosas del destino porque el cantazo que me dieron fue grande y la gané. La yegüita estaba bien preparada”, recordó Machado sobre la potranca entrenada por Jose Manuel Torres Ferrer para el Establo Borinquen.

Machado fue homanaeada el sábado en Camarero y nuevamente recordada este domingo por la agencia 026 de Sabana Llana en Río Piedras, cuyo dueño informó que también está de 50 aniversario porque abrió sus puertas el mismo 13 de enero del 1974 en el que Machado debutó y ganó.

“Estamos de 50-50 aniversario, y honrados de tener aquí a Vilma”, dijo Sánchez.

Un grupo de hípicos y familiares se reunieron en la agencia para celebrar a Machado, quien montó hasta el 1984 y acumló 30 victorias, informó el estadístico de Camarero, Héctor Cotto, además de haber sido también la primera mujer en montar en la hípica de República Dominicana y de llegar a La Rinconada en Maracaibo, Venezuela, precedida por título de pionera.

“En Santo Domingo también monté y gané un clásico. Y en Maracaibo me preguntaron ‘¿Usted es la famosa Vilma?’ Y yo le pregunté de regreso ‘¿Y por qué usted me llama así? Y me dijo: ‘porque me han hablado muy bien de usted. Ha hecho un buen trabajo’”, recordó.

Entre carreras, carne frita y tostones, y salsa de la vieja, los hípicos celebraron la gesta de Machado en este humilde sector cercano a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Llevaron 12 rosas para la homenajeada en una sencilla ceremonia presidida por las palabras del profesor universitario Carlos Sánchez.

Jesús Sánchez, dueño de la Agencia Hípica la 026 en Sabana Llana en Río Piedras, posa junto a Vilma Machado, esto en el marco del 50 aniversario del día que Machado se convirtió en la primera jockette en montar en una carrera en el hipismo boricua y del día que inauguró la referida agencia. ( Fernando Ribas Reyes )

Pedro Luis Salinas, exjinete y ahora entrenador, tuvo el honor de entregarle a Machado las 12 rosas cual si fuera la Carrera de las Rosas, como le llaman al Kentucky Derby, y recordó junto a la jockette aquellos tiempos en El Comandante.

“Ha sido maravilloso lo que hemos recordado. Nos acordamos de J.A Sánchaz, José Arnaldo, de P.L. García, Pedro Luis y Vilma. Fueron buenos años”, dijo Salinas. “Y la gente de la agencia 026 se ha portado de maravilla con nosotros”.

Machado ha dicho en el pasado que se retiró en el 1984 porque no fueron justa con ella. Ha dicho que solamente le daban a montar “chongos” y que aún así ganó 30 “tristes” carreras. También ha dicho que fue difícil para ella porque no tenía agente, que ella misma se tenía que conseguir los compromisos.

Hoy día se sostiene en las críticas y entiende que las jockettes actuales en Camarero sufren de las mismas injusticias que ella vivió. Como cuestión de hecho, el sábado del 50 aniversario de Machado montó una sola jockette en el programa de siete carreras. Este domingo también hay una sola jockette con un compromiso. Marangelys Almedina se ha destacado este año entre las féminas con una victoria, dos segundos lugares y tres terceros en siete compromisos que ha conseguido.

“No hemos avanzado en ese sentido”, dijo este domingo.

De todos modos, Machado se reafirma en que valió la pena haber abierto el arrancadero para las féminas jinetes en Puerto Rico y El Caribe.

“Claro que valió la pena. Fui la pionera aquí y en Santo Domingo. Se abrieron puertas. Hice un buen papel para la mujer puertorriqueña”, dijo la santurcina nacida en el antiguo hospital que hoy día es el Museo de Puerto Rico, criada en el residencial Luis Lloréns Torres y residente en Carolina.

Machado es la pionera para jockettes como Carol Cedeño, quien ha tenido éxito en Estados Unidos.

“Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, pero mi mamá no quiso. Yo respeto la opinión de los padres. Pero me alegro por Carol. Si estuviese aquí, se estaría comiendo un cable”, dijo.

La tarde en la agencia 026 continuó hasta luego de que Machado partió con Salinas para llevar alimentos a unos caballos de este último. La carne frita y los tostones seguían saliendo del fogón. Las fichas de dominó sonaban al ritmo del Gran Combo y las pantallas de la agencia transmitían las carreras mientras los jugadores observaban sus programas y le hacían apuntes.

Machado está jubilada luego de haber trabajado de paramédico hasta el 2018. Estudio para esa profesión luego de haber sido asistente de veterinario en la hípica local tras su retiro en el 1984.

Ya no sigue de tan cerca la hípica, aunque dice que no se le puede escapar a este deporte porque su señora madre, Margarita Rodríguez Colón, es hípica hasta la muerte. Machado agregó que fueron sus padres quienes le inculcaron la hípica y la llevaban al hipódromo desde niña.

Machado vive con su madre y, por tanto, con la hípica.

“Ay bendito. Mi mamá todavía ve las carreras. Se mete en el cuarto, prende el televisor todos los días de carreras. Eso es hasta la muerte”, dijo.